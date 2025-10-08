Dólar
/ Nacional / PRIMARIA

Aplicación GURI Familia volvió a funcionar después de ciberataque: por el momento no se encontró "extracción de datos"

El ataque se registró el pasado viernes, cuando en la página principal apareció una cara con la inscripción “Pablo bolso”

8 de octubre 2025 - 18:52hs
20240319 Ceibal, computadoras, tunica y moña. Escuela pública, alumnos, escolares, educación pública. (32).jpg
Foto: Inés Guimaraens

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que la aplicación y web de GURI Familia volvió a funcionar este miércoles tras el ciberataque del pasado viernes.

En esta funcionalidad de la ANEP, los padres pueden ver inscripciones, asistencia, calificaciones e historial de sus hijos.

"GURI Familia se encuentra funcionando a partir de este momento, tanto en su versión app como web. Los equipos continúan trabajando sobre el acceso a GURI por parte de los docentes", informó la administración.

Desde Primaria aseguraron a El Observador que por el momento no se encontró "extracción de datos". Debido a la magnitud de la información, el sistema vuelve a la normalidad de manera paulatina.

El ataque se registró poco después de las 06:00 del viernes 3 de octubre, cuando en la página principal de GURI apareció una cara con la inscripción “Pablo bolso”.

El hecho generó alarma en las autoridades y Primaria optó por ponerse en “modo paranoia”. Así le llaman los técnicos a la desactivación de todos los sistemas informáticos —tomando un escenario ficticio de máxima— para ir paso a paso sabiendo la magnitud de la vulneración.

Esa “paranoia” llevó a que incluso en la sede central de Primaria no hubiese siquiera acceso a internet y que se les haya pedido a los docentes que, mientras tanto, pasen lista y hagan las anotaciones a mano.

Los atacantes (o el atacante, porque a diferencia de otros ciberdelitos de los días previos no fue identificado un grupo ni la información era ofrecida a cambio de dinero) se hicieron de al menos de seis tablas de GURI. En ellas hay código de configuración que les permitió modificar la estética de la página.

