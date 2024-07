Los Teros se preparan para histórico test vs Los Pumas: ¿llega Santiago Arata?

RUGBY Los Teros mejoraron al final pero en un partido con altos y bajos cayeron con Francia 43-28: mirá los tries

El jugador está haciendo recuperación y esté miércoles se probará en el entrenamiento para saber si puede estar para el encuentro ante los argentinos. De todos modos será una decisión a seguir monitoreando diariamente.

Su ausencia sería un problema en una línea de backs que ya sufrió varias bajas debido a los jugadores se fueron a disputar los Juegos Olímpicos: Baltazar Amaya, Bautista Basso, Felipe Arcos Pérez, Mateo Viñals e Ignacio Facciolo. La prlmera opción se 13 sería Tomas Inciarte, pero a su vez es es el candidato a jugar como segundo centro, ya sin Arcos Pérez.

También el DT Rodolfo Ambrosio tiene el desafío de armar el triángulo final sin Viñals, Basso y Amaya. Los candidatos son Mieres, Ignacio Álvarez y Juan Manuel Alonso.

Para a esta ventana no fue citado Agustín Ormaechea (Niza), con el objetivo de darle minutos a otros 9 como Santiago Alvarez. De todos modos sigue estando en los planes.

El otro no citado en esta oportunidad es el hooker Facundo Gattas, de DC Old Glory. En este caso su club pidió que se quedara trabajando con el equipo pensando en los playoffs de la Major League Rugby, y se decidió acceder. Gattas no es hoy titular pero puede cubrir el puesto de pilar izquierdo, donde hoy faltan opciones.

Nicolas Freitas está en la etapa final de su operación de hombro. No jugará frente a Los Pumas, aunque se busca que llegue al último partido de la serie, ante Escocia.

Del otro lado Los Pumas no contarán con su capitán Julian Montoya debido a un golpe intercostal, aunque viajará con el equipo. En su lugar fue citado Tomás Bartolino.