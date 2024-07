El DT de Los Teros tras perder con Francia: "Yo pensé que ellos iban a tener que construir más para anotar"

No lo tomo como una derrota, creo que intentamos hacer muchas cosas, algunas salieron, otras no. Conseguimos hacer cuatro tries nosotros y cuatro de ellos, o sea fue más o menos parejo, pero pagamos caro demasiada indisciplina, que nos costó no solo el partido sino la diferencia.

Nosotros cometimos indisciplinas en offsides, en el piso, en un breakdown, que eran justamente penalizadas. Pero me pareció que cuando las indisciplinas que cometíamos nosotros las hacían ellos, no eran penalizadas igual. Nosotros tuvimos tackles altos, que a ellos no les midieron con la misma vara. Pero es parte el juego, y no por eso perdimos el partido, perdimos porque fuimos muy indisciplinados.

No es un problema de juego, es un problema disciplinario y eso mental. Mentalmente uno tiene que estar preparado para jugar el primer minuto como en el minuto 15 o 20. Nosotros pagamos caro eso, nos hicimos un try de intercepción… ellos marcaron muy fácil sin construcción de juego, nos marcaron demasiado fácil. Y tuvieron muchos penales que ya nos metían en nuestro campo. Se hacía muy largo el campo.

¿Qué pasó con el scrum, que fue muy dominado en el primer tiempo y luego levantó?

Creo que al principio teníamos muy alto el scrum, ellos fueron más abajo, entraron antes y lo ganaron. Cuando nosotros lo corregimos, empezamos a ir más abajo y cambió. El try penal del final es para felicitar a los forwards, hicieron un gran trabajo.

Ratificando lo del Mundial el equipo estuvo en la altura físicamente y en el juego.

Ellos son todos jugadores de Top 14. Un jugador de Top 14 en Francia no es un jugador de desarrollo. Nosotros somos los que estamos en desarrollo, tenemos un montón de chicos que no son profesionales, que vienen a entrenarse pero no lo son. Por eso estoy muy contento con la actitud que tuvieron los chicos, como jugó el equipo. Igual, resultados son resultados, bien por ellos porque jugaron mejor. Pero eso no quiere decir que nosotros no estamos en un buen camino.

¿Era más o menos lo que te esperabas en cuanto al rodaje, a los desajustes que iba a haber?

Yo pensé que ellos iban a tener que construir más para anotar. Estábamos muy preparados para que eso no pasara en la primera fase. Eso fue una sorpresa. Yo pensé que nosotros, con la estructura defensiva que tenemos, íbamos a poder bancar más tiempo. El primer try fue un maul que dio vuelta y se escaparon dos. Un try raro. Lo mismo el otro, nos equivocamos en un un pase e intercepción. Esperaba de ellos que nos quemen, que nos martillaran y después llegaran los puntos. No había construcción. Fueron errores que nosotros vamos a tener la capacidad de corregir.

Y los tries que hicimos fueron de construcción. Tuvimos la pelota cuatro, cinco, seis fases, nos metimos la defensa, ruckeamos.

En los backs tenés un desafío también porque ahora muchos se van al seven.

Siempre trabajamos con lo que hay, no hay otra solución.

¿Qué te queda para trabajar de cara a Pumas?

De cara a Pumas vamos a tener la suerte de tener a los jugadores 10 días más, muchos llegaron seis días antes del partido. En la parte defensiva como ofensiva, nos vamos a poder organizar un poco mejor.