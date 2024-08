Mateo Antoni contó, en un desgarrador texto, cuál era el deseo de Juan Izquierdo con su hijo recién nacido

El primer mensaje de Antoni en sus redes sociales fue conmovedor: "Año y medio. Año y medio hace que te conozco , y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí. Me ayudaste, me aconsejaste , me apradinaste , me exigiste, me puteaste , me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo", expresó el defensor de 21 años, campeón del mundo Sub 20 el año pasado.