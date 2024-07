Newsletter Picnic: mezzeh, quesos, vinos para combatir el frío

Hace un tiempo leí, gracias a la newsletter The Marginalian, a la autora británica Sara Maitland, quien explora en How to Be Alone (Cómo estar solos, no encontré traducción al español del libro), el estigma de la soledad, incluso de la elegida a pura conciencia.

Su pregunta es tan precisa como inquietante; aprender a disfrutar de los tiempos de soledad nos abre ventanas y puertas a nuestro propio ser y también al mundo. No nos hace antisociales sino, incluso, más capaces de conectarnos con lo que de verdad vale la pena conectarse. Así puede ser una herramienta valiosa para la autorregulación emocional y la salud mental.

“Nos creemos únicos, especiales y merecedores de la felicidad, pero nos aterra estar solos”, dice Maitland. Soy Carina Novarese y te propongo que abraces, cuando puedas y quieras, tu espacio de soledad. Que tengas una buena semana.

Para ver

Por alguna razón esta semana vi tres películas/series de amores salvajes, y no siempre en el mejor sentido de la pasión. Acá te dejó mis recomendaciones.

Pam & Tommy. No me enganché (por puro prejuicio) con esta miniserie cuando fue lanzada en 2022, pero hice mal. La ficción de lo que fue tal vez el primer escándalo viral, cuando Internet era un coto de caza de unos pocos millones y una palabra desconocida para la enorme mayoría de la gente, cuenta la historia real del video sexual de Pamela Anderson, la actriz de Baywatch y Tommy Lee, baterista de Mötley Crue. Más que las imágenes sexuales, los desnudos y las peleas entre la pareja, lo que interesa es el inicio del fin de la privacidad. La cinta le fue robada al matrimonio y terminó en internet, lo que hoy parece una obviedad pero entonces abrió una serie de cuestionamientos sobre la intimidad, lo permitido y lo que creemos que podemos tomar de las celebridades. La pareja estelar está interpretada por una genial Lily James, que usa desde dientes hasta senos prostéticos para parecerse a Pamela, y Sebastian Stan como Tommy Lee. Pero no le saques el ojo a Seth Rogen, que se roba la miniserie. Se puede ver en Disney+.

Johnny & June. La vi en el cine hace años y la disfruté de nuevo, por la historia, música y actuaciones, este fin de semana en Disney+. Johnny&June, pasión y locura es una película biográfica de 2005 que narra la vida del legendario músico country Johnny Cash y la también música June Carter. Protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, se centra en la turbulenta vida personal y profesional de Cash, así como en su relación con Carter. Witherspoon ganó un Oscar por su papel y tanto ella como su compañero de elenco cantan con sus propias voces parte del famoso repertorio. Acá estoy escribiendo al ritmo de la banda sonora de la película que podés escuchar acá. Y acá están los originales con It ain´t me baby.

Tina. La historia de los Turner, Ike y Tina, desde la perspectiva de la gran Tina Turner, es un buen plan para ver. La película de 1993 protagonizada por Angela Basset y Laurence Fishburne se llama What´s love got to do with it (por la canción icónica de Tina). Basada en la autobiografía I, Tina, sigue la historia de Anna Mae Bullock, quien se convierte en Tina Turner después de ser descubierta por el carismático pero abusivo músico Ike Turner. Es uno de esos amores que arrasa con todo, incluyendo a la propia cantante, que sufrió abuso físico y emocional.

Para disfrutar

Torres García. Mañana se inaugura la exposición Joaquín Torres García - El universo como reto en el MNAV, parte de la celebración del 150 aniversario del nacimiento del artista uruguayo. Se exhibirá en tres espacios, incluyendo el jardín del museo donde está el Monumento Cósmico, declaración en piedra de sus principios filosóficos. En la Sala 2 se podrá ver una selección de obras de artistas del Taller Torres García, entre ellos Manuel Aguiar, Julio Alpuy, Elsa Andrada, Gonzalo Fonseca, José Gurvich; en la sala 5 se expondrán todeas las obras de Torres García con las que cuenta el MNAV

Mosaico. El martes 16 de junio se realizará una gala de música imperdible, organizada por la Fundación Amigos del Teatro Solís. En Mosaico Sinfónico , la Banda Sinfónica de Montevideo dirigida por Martín Jorge interpretará un repertorio relacionado a la danza y a la cultura latina. Además, con la compra de entradas (cuestan $500 y se pueden comprar online acá) , se colabora con los proyectos artísticos llevados adelante por la Fundación.

Guitarrayarte. Esta exposición multidisciplinar tiene la música como eje, con obras del escultor Gustavo Arrambide, el artista plástico Willy Rivas y el luthier y músico Ricardo Musselli. Es de acceso libre y gratuito y se podrá ver en tres departamentos; en Montevideo Shopping, del 18 al 25 de julio, en Medio y Medio (Punta Ballena) el 26 y 27, y el 2 y 3 de agosto en la Plaza de Toros de Colonia. Habrá artistas invitados que se irán anunciado aquí

Encuadernados. Revisando las muy variadas propuestas de talleres de Escaramuza me encantó la del taller intensivo de encuadernación a cargo de Encuadernaciones Polenta . Será el miércoles 7 y 14 de agosto, de 18.30 a 20.30, jornadas en las que se aprenderá el paso a paso de todo el proceso creativo que se esconde detrás de un cuaderno hecho a mano, de tapa dura y lomo recto, desde la preparación de la tela, la costura de las hojas, el armado de las tapas, la colocación de elástico y el ensamble final.

Meditación. Ya hablamos varias veces del poder de la meditación para aquietar la mente y bajar las revoluciones. Ahora tenemos meditaciones online con voz uruguaya y toda la sapiencia de mi querida profe de yoga, Yanina Kesman, que recién lanzó su podcast El Camino . No te asustes, no se trata de dejar la mente en blanco ni de salir del cuerpo. Esta primera entrega está pensada para principiantes y apenas termine este Pícnic me pongo a meditar con Nani.

Para degustar

ecco-i-mezzeh-piccoli.jpg

Mezzeh. Victoria Schirinian y Martina Alonso vuelven a cocinar comida armenia, con dos únicas fechas en Sylveira Manantiales, el domingo 14 de julio al mediodía y el sábado 20 para la cena. En cada fecha preparan un menú diferente con platitos armenios para compartir. Lavash, pickles, hummus, babaganoush, boreks de verdura y queso, ensalada de yogur y pepino, falafel, manté, baklava y kurabie, son algunos de los platos que conforman la mezze. En la cocina del este del mediterráneo y del oriente medio, esta es una selección de aperitivos variada. Por reservas 091694018, el ticket cuesta $1.500.

Vívido. El viernes 12 de julio a las 20:30hs hay cena invernal en Kinoto Studio, seis tiempos maridados con seis vinos naturales elegidos por el enólogo de Bodega del Popolo.

La France. St Germain decidió festejar el día nacional de Francia, el 14 de julio, con una edición especial de Saint Honoré, la joya de la pastelería francesa que fue creada en 1847 en París, y bautizada en honor al santo patrón de los panaderos y pasteleros. Esta delicia combina una base de milhojas, profiteroles rellenos de crema Diplomata, coronado con una suave crema Mascarpone. Se puede encargar hasta el 12 y se retira el 14. Reservás acá o en los locales.

Quesos y vinos. De Guarda ya comenzó con su ciclo de catas de quesos y bodegas espirituosas, los sábados a las 11 AM. Acá podés ver el calendario pero ya te cuento que el sábado 13 será en el local de Malvín (Sacro + Dardanelli) y también en el de Punta del Este, con la presencia del enólogo Martin Viggiano. Es gratis y no se necesita reserva.

Punta Colorada. Si está por el este o vas seguido, el sábado 20 de julio se hará la segunda edición de La Bonita Wine Experience en el restaurante Delirio de Punta Colorada , con cata de vinos a cargo de la enóloga Alejandra Trabazo de Bodega Cerro del Toro y una buena tabla de campo, con el fueguito de fondo. El plato principal y el postre es a elección entre dos propuestas del chef de Delirio, Francisco Sánchez.

Cazacuriosos

Llama. La llama olímpica sigue su ruta hacia París y para llegar debió atravesar la zona de montañas de Alta Saboya , tarea de la que participaron 24 portadores, entre ellos guías de alta montaña, deportistas olímpicos y deportistas de alto nivel de diferentes disciplinas como esquí, esquí alpino, montañismo, highlining, parapente y más. Fue el mismo día que, hace 100 años, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno de Chamonix.

Piso. Un par de veces al año, la catedral de Siena retira la alfombra que protege su hermoso piso de mosaicos , algo así como un puzzle con decenas de viñetas de piedra que narran historias, guerras y creencias ancestrales. Este año sucedió hace una semana y permanecerá descubierto hasta fines de julio, además de alguna otra fecha en agosto. Acá podés ver en detalle mármoles que se usaron para realizar esta obra de arte.

Campanas. En España está reviviendo el antiguo arte de tocar campanas , a mano y no con un sistema automático. “Durante siglos, el tañido de las campanas de la iglesia fue nuestro método de comunicación más importante”, dijo Pallàs a AP, integrante de la Escuela de Campaneros de Vall d'en Bas.

Estoy leyendo

Gracias a mis amigas del club de lectura Desenfrenadas por la lectura , descubrí dos autoras con novelas cortas pero tan sabrosas que lo que leíste en una hora te lo acordás por unos cuantos días.

La vida por delante, de la argentina Magalí Etchebarne -que estuvo esta semana en Montevideo para presentar su libro- es algo así como una novela hecha de cuentos. Ganó el premio literario Ribera del Duero, que antes habían ganado escritoras tales como Guadalupe Nettel o Samanta Schweblin. Bien escrito, lo que permite ser bien leído, recorre el dolor, el paso del tiempo, el desamor, con cuotas balanceadas de drama y humor.

Amandas, de la uruguaya Nancy Ghan, resultó todo un descubrimiento de una autora nacional que además es científica. Editada por Fin de Siglo, esta novela corta recorre los mandatos sociales que deben enfrentar las mujeres. Se divide en tres secciones: “Ser única”, “Ser bella”, “Ser amada”, y cuenta la historia de cinco Amandas, cinco mujeres casi idénticas que viven en una casona en Salto. Hay misterio y enigmas y sospechas de brujería.

Comidas con corazón

Comer bien le hace bien a todo el cuerpo, pero también al corazón. En estos días se lanzó "Sumale Corazón a tus Comidas", una campaña que invita a mejorar los hábitos de alimentación, los ingredientes y revalorizar el tiempo que se dedica a cocinar y compartir la comida como momento saludable.

En un país con una alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, que están entre las primeras causas de mortalidad, es vital prestar atención a la alimentación y a los hábitos saludables. Entre los mensajes que se destacan, están:

1. Preferí agua a otras bebidas. Limitá refrescos, jugos artificiales y aguas saborizadas.

2. Incorporá frutas y verduras en todas tus comidas. Te ayuda a sentirte bien y mantener un peso adecuado.

3. Elegí aceite para tus preparaciones en lugar de otras grasas. Evitá comprar productos con excesiva cantidad de grasas y especialmente los que contengan grasas trans.

4. Incluí pescado semanalmente y disminuí el consumo de carnes procesadas como fiambres y embutidos.

5. Reducí el azúcar y la sal al cocinar, pequeñas cantidades son suficientes para realzar el sabor.

Te recomiendo leer la Guía Alimentaria del Ministerio de Salud Pública, con muy buenas ideas de qué comer, cómo cocinarlo y hasta como hacer la compra para evitar ingredientes no saludables.

Chau chau adiós

¿Por qué, en general, se rehuye la soledad? Porque son muy pocos los que encuentran compañía consigo mismos?

Carlo Dossi, escritor italiano.

Soy Carina Novarese y por cualquier comentario podés escribir a esta dirección