El papelón de los autos de Fórmula 1 corriendo a 30 km/h en el Gran Premio de Baréin y su explicación; mirá el video

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 dejó una postal tan insólita como surrealista que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. A través de un video difundido de manera oficial por la propia categoría, se pudo observar a los monoplazas circulando a una velocidad inusualmente baja de apenas 30 km/h en plena recta principal del circuito de Sepang, provocando el asombro y la inmediata reacción de los fanáticos alrededor del mundo.

Las imágenes, que provocaron una ola de memes y comentarios incrédulos en las plataformas digitales, mostraron a los vehículos transitando en fila india a un ritmo casi de paseo, muy distante de los habituales 300 km/h que caracterizan a los prototipos de la máxima categoría del automovilismo mundial.

La insólita escena llevó a muchos espectadores a cuestionar qué estaba sucediendo en la pista.

Ante el revuelo generado por la difusión del clip, l a Fórmula 1 salió a dar explicaciones oficiales sobre el motivo de esta llamativa velocidad.

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Según detalló la organización, la maniobra respondió a un procedimiento estricto y programado durante la salida del auto de seguridad (Safety Car).

La falla se originó por una combinación de factores que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) calificó de “sin precedentes”: lluvia intensa, velocidades extremadamente bajas durante la vuelta detrás del auto de seguridad y la configuración específica de los sectores del circuito de Sepang. }

El resultado fue una falla en el software de la unidad de potencia que afectó a varios fabricantes de motores y dejó a los pilotos con el acelerador prácticamente sin respuesta.