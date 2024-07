Muere a los 53 años Shannen Doherty, la estrella de Beverly Hills 90210

La serie seguía a un grupo de adolescentes de la acomodada comunidad de Beverly Hills, California, mientras enfrentaban problemas familiares y de relación.

Doherty fue nominada a varios premios por su papel en el programa.

Más tarde interpretó a Brenda en una nueva versión de la serie en 2008, donde su personaje ya es adulta y se convierte en actriz de teatro.

Aunque Doherty y los personajes que ella interpretaba generalmente parecían habitar un mundo más brillante y glamoroso, siempre se mostró como alguien con quien los espectadores podían identificarse en la pantalla, y se autoproclamaba como una "tipa mala" en la vida real.

Getty Images Doherty con los coprotagonistas de Beverly Hills, 90210

A la actriz le diagnosticaron cáncer de mama en marzo de 2015 y se sometió a una mastectomía, radiación y quimioterapia.

En 2017 anunció que estaba en remisión, pero el cáncer regresó dos años después.

Doherty habló abiertamente de su enfermedad y lo documentó en las redes sociales. En un video en Instagram de junio de 2023, anunció que el cáncer se había extendido a su cerebro.

Posteriormente dijo que seguía comprometida a luchar contra la enfermedad a pesar de que ésta se extendió a sus huesos.

"No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear", le dijo a la revista People en noviembre de 2023.

Getty Images Doherty, fotografiada en 2016 cuando estaba siendo sometida a quimioterapia.

Nacida en Memphis, Tennessee, en 1971, Doherty comenzó a actuar cuando era niña.

Apareció en series de televisión como Voyagers, Our House y Father Murphy antes de protagonizar a Jenny Wilder a la edad de 11 años en Little House on the Prairie (La casa de la pradera).

Tres años después, en 1985, consiguió su primer papel importante en una película protagonizando Girls Just Want to Have Fun, en la que también actuaban Sarah Jessica Parker y Helen Hunt.

En 1988, Doherty interpretó a Heather Duke en la icónica película para adolescentes Heathers junto a Winona Ryder, Lisanne Falk y Kim Walker.

Cuando trabajaba en 90210 en los años 90, se ganó la reputación de ser una persona problemática, y algunos la acusaban de peleas acaloradas con sus compañeros actores.

"Hubo momentos en los que queríamos sacarnos los ojos", admitió la coprotagonista de Doherty, Jennie Garth, en 2014. Pero la pareja se hizo amiga a medida que crecían.

Doherty admitió que le costó manejar la fama. "En ese entonces estaba muy confundida sobre lo que quería para mí, y la atención era demasiada", dijo. "No siempre lo manejaba tan bien”.

"Y, en verdad, me estaba haciendo daño a mi misma porque cuanto más luchaba, más se imponía la celebridad sobre la actriz, y luego la prensa se aprovechaba de ello".

Getty Images De izq a der: Alyssa Milano, Doherty y Holly Marie Combs en Hechiceras.

Más tarde protagonizó Charmed (Hechiceras), un programa sobre tres hermanas que eran brujas.

Doherty también interpretó papeles en North Short, ambientada en un hotel de Hawái, y en la comedia cinematográfica Mallrats.

La actriz se casó dos veces antes de unirse con su actual marido, el fotógrafo Kurt Iswarienko, en 2011.

En la década de 2010, se aventuró en los reality shows de TV, apareciendo en Dancing With The Stars y en la versión estadounidense de Strictly Come Dancing.

Doherty fue una activista apasionada por los derechos de los animales. Su libro semiautobiográfico Badass, publicado en 2010, alentó a las mujeres jóvenes a vivir la vida con actitud y confianza.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC