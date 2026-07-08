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"Argentina no es invencible": el análisis del DT de Suiza, Murat Yakin, antes de enfrentarse a los campeones vigentes en cuartos de final del Mundial 2026

"Va a ser un partido muy interesante", dijo el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, quien consideró "un sueño" jugar ante Argentina

8 de julio de 2026 10:33 hs
Murat Yakin, DT de Suiza en el Mundial 2026

Murat Yakin, DT de Suiza en el Mundial 2026

Foto: AFP

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, consideró "un sueño" el martes medirse en cuartos de final del Mundial 2026 con la vigente campeona, Argentina, que ya ha sufrido para avanzar en fases de eliminación directa.

Los helvéticos vencieron este martes a Colombia en tanda de penales 4-3 en Vancouver, Canadá, y disputarán el sábado (22:00 horas) en Kansas City un pase a semifinales ante la albiceleste de Leonel Messi.

"Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad", comentó Yakin en rueda de prensa.

Murat Yakin, DT de Suiza en el Mundial 2026

Murat Yakin, DT de Suiza en el Mundial 2026

"Este va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble", consideró.

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Argentina necesitó tiempo suplementario para doblegar 3-2 a la sorprendente Cabo Verde en dieciseisavos de final y este martes protagonizó una remontada épica ante Egipto, al que venció también por 3-2, para llegar a cuartos.

"Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar. La madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo", comentó Yakin.

Para el lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador", y "tienen al mejor", dijo, en alusión a Messi.

Lionel Messi y el juez Francois Letexier

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AFP

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