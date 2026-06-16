La historia detrás del festejo de Kylian Mbappé ante Senegal en el Mundial 2026: la inesperada influencia de un famoso conductor de TV; mirá el video

El debut goleador de Kylian Mbappé en la jornada de este martes en el Mundial 2026 no solo sirvió para romper el 0 en un ajustado encuentro ante Senegal, sino que también dejó una de las imágenes más curiosas y comentadas en lo que va del torneo. Cuando el reloj marcaba el minuto 66 en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, la estrella de Real Madrid apareció en toda su dimensión para poner el 1-0 a favor de Francia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la definición, sino lo que vino inmediatamente después.

En lugar de recurrir a su clásico e icónico festejo con los brazos cruzados bajo las axilas, el delantero sorprendió a los miles de aficionados presentes y a las cámaras de transmisión imitando el gesto de tocar una flauta. Una coreografía que claramente estaba planificada y cuyo origen se remonta a los estudios de televisión.

Detrás de esta inédita celebración se esconde la figura del comediante y presentador británico James Corden.

El animador estuvo sumamente involucrado en la cobertura del Mundial 2026 para la cadena estadounidense FOX, estando al frente de After Hours, un popular formato nocturno que combina el análisis del torneo con el entretenimiento y el humor.

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En los días previos al encuentro, el programa emitió un segmento especial que incluyó un divertido desfile de modas y una entrevista a bordo de un automóvil con el propio Kylian Mbappé.

Fue precisamente durante esa descontracturada charla sobre ruedas donde Corden y el futbolista ensayaron la particular escena musical. Lo que muchos consideraron una simple broma televisiva terminó materializándose en el escenario más importante del fútbol internacional.

Con este gesto, el atacante francés no solo demostró su carisma y su capacidad para conectar con las audiencias norteamericanas, sino que también ratificó que el Mundial 2026 se vive con la misma intensidad tanto dentro como fuera de los campos de juego, donde las estrellas del espectáculo y el deporte cruzan sus caminos de forma constante.

Mirá el video de James Corden con Kylian Mbappé: