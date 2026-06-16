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Irán 2-2 Nueva Zelanda por el Mundial 2026: en un atractivo partido, el equipo de Tim Payne igualó en su debut

Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne en el equipo, igualaron 2-2 en sus debuts en el Mundial 2026 correspondiente grupo G

16 de junio 2026 - 0:06hs
Irán vs Nueva Zelanda
EFE

EN VIVO

Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en un muy entretenido encuentro en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, con la presencia del jugador sensación Tim Payne, correspondiente al grupo G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y el grupo queda igualado tras el empate entre Bélgica y Egipto.

Los goles fueron de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi para el cuadro iraní, mientras que para Nueva Zelanda marcó Elijah Just en dos oportunidades.

Estas fueron las estadísticas del partido:

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Irán vs Nueva Zelanda en vivo

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Así está el grupo G del Mundial 2026

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