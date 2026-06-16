Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en un muy entretenido encuentro en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, con la presencia del jugador sensación Tim Payne, correspondiente al grupo G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y el grupo queda igualado tras el empate entre Bélgica y Egipto.
Irán 2-2 Nueva Zelanda por el Mundial 2026: en un atractivo partido, el equipo de Tim Payne igualó en su debut
Irán y Nueva Zelanda, con la presencia de Tim Payne en el equipo, igualaron 2-2 en sus debuts en el Mundial 2026 correspondiente grupo G