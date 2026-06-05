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Mundial 2026: como los Van de Kerkhof con Holanda, habrá ocho pares de hermanos y la mitad jugará en selecciones distintas, mientras que tres enfrentarán a Uruguay

La FIFA ya tiene la lista de los 48 participantes de la Copa del Mundo que comienza en seis días

5 de junio de 2026 14:28 hs
Willy y René Van de Kerkhof jugaron juntos para Holanda en los Mundiales de 1974 y 1978

Willy y René Van de Kerkhof jugaron juntos para Holanda en los Mundiales de 1974 y 1978

Cuando la fecha del 11 de junio está cada vez más cerca y solo quedan seis días para que comience a jugarse el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya hace cinco jornadas que se conocen todas las listas oficiales que las 48 selecciones que participarán, enviaron a la FIFA.

Una curiosidad que no pasó por alto, es que ocho pares de hermanos jugarán esta Copa del Mundo, un par de ellos, enfrentarán a Uruguay, y hay otro que también será rival celeste con España.

Y otra curiosidad, es que no todos jugarán en la misma selección, algo que no se ha dado hasta ahora.

Los ocho hermanos que jugarán el Mundial 2026

Willy y René Van de Kerkhof causaron cierto furor en épocas en las que las Copas del Mundo se disputaban solamente con las mejores 16 selecciones del planeta.

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Wilhelmus "Willy" Antonius Van de Kerkhof y su hermano gemelo Reinier "René" Lambertus Van de Kerkhof disputaron los Mundiales de Alemania 74 y el de Argentina 78 cuando eran figuras de PSV Eindhoven. En este último compartieron juntos la final que perdieron 3-1 en el alargue ante el anfitrión.

Ahora habrá ocho pares de hermanos en el Mundial 2026.

La lista toma en cuenta a los hermanos Duarte, quienes jugarán para Cabo Verde y serán rivales de Uruguay en su grupo.

También están los Bacuna (Curazao), los Hernández (Francia) y los hermanos Timber (Holanda).

Pero uno de los hechos curiosos es que a lo largo de la Copa del Mundo se podrían enfrentar dos hermanos, ya que hay otros, que jugarán en distintos combinados.

Esos son los casos de los hermanos Souttar, que uno defenderá a Escocia y el otro a Australia.

Spain's midfielder #17 Nico Williams celebrates scoring his team's third goal with his teammates including Spain's forward #19 Lamine Yamal during the UEFA Euro 2024 round of 16 football match between Spain and Georgia at the Cologne Stadium in Cologne on
Lamine Yamal y Nico Williams, de Espa&ntilde;a

Lamine Yamal y Nico Williams, de España

Los otros casos son los de los Doué (Francia/Costa de Marfil), los Williams (Nico con España y jugará ante Uruguay, e Iñaki con Ghana) y los Brobbey/Luckassen (Holanda/Ghana).

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