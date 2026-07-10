Mundial 2026: el equipo titular que piensa Lionel Scaloni para los cuartos de final ante Suiza

La selección Argentina jugará ante Suiza los cuartos de final del Mundial 2026 , luego de una agónica y sufrida victoria por 3-2 ante Egipto en la instancia anterior, y Lionel Scaloni piensa el equipo que será de la partida que, en principio, podría no tener muchas modificaciones.

El equipo albiceleste se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City , ciudad en la que justamente afrontará el encuentro ante el elenco helvético, y Scaloni terminará de definir el equipo y de despejar las dos dudas que tiene para conformar el once titular.

En el lateral derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se disputan un lugar , y lo mismo ocurre con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la delantera . El resto del equipo sería el mismo que le remontó un partido épico a Egipto en octavos de final el pasado martes, y mantendría el esquema con 4 mediocampistas.

Tanto Molina como Montiel mostraron un irregular y flojo nivel, aunque este último ingresó de buena manera ante Egipto. Lo que sí, deberá tener en cuenta que el futbolista de River Plate está al límite con las tarjetas amarillas y, si es amonestado ante Suiza, se perdería una hipotética semifinal.

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Lionel Scaloni en el entrenamiento de Argentina durante el Mundial 2026 EFE

Más allá del desarrollo de encuentro con Egipto, en el que Argentina estuvo en desventaja durante gran parte del partido, la evaluación interna fue positiva desde el juego: el cuerpo técnico considera que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.

La principal duda emerge en esos dos puestos mencionados anteriormente y entre esos futbolistas. Después, el once sería igual: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina ante Suiza por el Mundial 2026?

La selección Argentina se medirá en Kansas ante Suiza este sábado 11 de julio a las 22:00 horas.