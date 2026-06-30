Mundial 2026: las tres dudas que mantiene Lionel Scaloni para el partido ante Cabo Verde

Luego de tener el domingo libre tras imponerse ante Jordania , la selección Argentina retomó los entrenamientos en su concentración en Kansas para empezar a preparar el encuentro frente a Cabo Verde , por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , y Lionel Scaloni mantiene tres dudas puntuales en el once.

En estos momentos, Scaloni , que según trascendió en las últimas horas tiene apalabrada su continuidad en el cargo como entrenador de la selección Argentina , tiene tres incógnitas en el armado del equipo titular: dos en defensa y una en ataque.

En primera instancia, la gran preocupación que tiene el entrenador se basa en el estado de Cuti Romero. El defensor central salió con un golpe en la rodilla derecha ante Austria , mismo sector que se había lesionado en la previa a la Copa del Mundo, y fue preservado ante Jordania en la última jornada de la fase de grupos.

De acuerdo a la información del entrenamiento de este martes, Romero evolucionó favorablemente de su molestia e incluso estuvo a la par de sus compañeros, pero debe bajar la inflamación en la rodilla y eso será lo que determine si el defensor estará ante Cabo Verde. En caso negativo, la zaga central estará compuesta por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez .

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La otra duda, pero que todo parece indicar que Scaloni ya se decantó por una opción, es en el lateral izquierdo. Facundo Medina fue titular en los primeros dos partidos y con un muy buen nivel -aunque no es su posición natural-, debido al desgarro que sufrió Nicolás Tagliafico en el amistoso previo ante Honduras.

No obstante, Tagliafico regresó ante Jordania, completó los 90 minutos y lo lógico es que Scaloni le respete su lugar en el once.

El acompañante de Lionel Messi en ataque

Por último, la incógnita que emerge con fuerza está en la delantera y tiene que ver con el acompañante de Lionel Messi. En primera instancia, la intención del cuerpo técnico es que Julián Álvarez sea el titular, pero dado que llegó con molestias en el tobillo y con poco ritmo futbolístico, Lautaro Martínez le habría ganado la pulseada.

Lionel Messi en el entrenamiento de Argentina EFE

Luego de ser suplente los dos primeros partidos, a Julián le está costando retomar el ritmo y ponerse a tono, por lo que Martínez, que convirtió un gol de penal en el triunfo 3-1 ante Jordania, parte con ventaja contra el futbolista del Atlético de Madrid.

¿Cuándo juega Argentina vs Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

La selección Argentina jugará ante Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 horas en Miami.