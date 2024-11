China condena la decisión de EEUU sobre el uso de misiles de largo alcance contra Rusia

SIN CONFIRMACIÓN OFICIAL

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen los ATACMS sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'The Washington Post', han informado de un cambio en dicha doctrina.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no ha confirmado estas informaciones de momento, pero sí se ha referido a la noticia. "Hoy los medios de comunicación hablan mucho de que nos dan permiso para estas accioes, pero los ataques no se realizan con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Estoy seguro de que lo harán", ha recalcado.

FUENTE: EuropaPress.