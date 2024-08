El increíble testimonio de un pasajero del avión de San Pablo al que no dejaron abordar: "Discutí con él y él me salvó la vida"

Un pasajero que no llegó a tiempo para abordar el avión contó su increíble historia a TV Globo, donde reconoció que el trabajador de la aerolínea que no lo dejó subir –y con quien discutió en el aeropuerto– le salvó la vida.

Adriano Assis, oriundo de Río de Janeiro, contó que no embarcó en el avión porque llegó a las 09:40 al aeropuerto y el mostrador de la aerolínea estaba cerrado.

"Llegué aquí y me quedé esperando a ver si abrían", dijo sobre el momento en el que llegó al aeropuerto de Cascabel. Contó también, visiblemente emocionado, que estaba en la zona haciendo "unos trabajos".

"Me quedé esperando a ver si abrían. Tomé café, esperé y cuando no decían nada por los parlantes, no avisaban del vuelo...", recordó.

En determinado momento, sobre las 10:30, vio que se había armado una fila en el mostrador de la aerolínea. "El embarque había cerrado hace una hora", se dio cuenta entonces, por lo que la fila, en realidad, ya era para otro vuelo.

Reconoció entonces que discutió con un trabajador de la aerolínea que no lo dejó pasar. "Discutí con él y él me salvó la vida. Hizo su trabajo. Si no lo hubiera hecho, quizás no estaría acá", afirmó entre lágrimas y contó que ambos se dieron un abrazo.

Qué pasó con el avión que cayó en San Pablo

El avión se trataba de un modelo ATR 72-212A (500) propulsado por dos motores turbohélice para viajes regionales y trayectos de corta duración. Se trataba de un avión de la empresa Voepass de Brasil, que se dedicaba a hacer vuelos internos.

Había partido desde Cascabel, en el estado de Paraná, a las 11:56 rumbo al aeropuerto de Guarulhos. Se estrelló en la localidad de Vinhedo (San Pablo) a las 13:22. En el vuelo iban 58 pasajeros y 4 tripulantes. Todos murieron.

El vuelo generalmente dura 1 hora 50 minutos, y estaba a 68 kilómetros de aterrizar cuando se precipitó.

En los videos filmados con celulares se ve al avión caer en picada en una zona residencial en Vinhedo, una localidad de 76.000 habitantes a 80 km al noroeste de Sao Paulo.

“Lo que le pasó es un parafuso chato (en español barrena plana o tirabuzón chato), con velocidad horizontal cercana a cero”, explicó un especialista en aviación entrevistado en medios brasileños. “Es una de las peores cosas que puede ocurrir a una aeronave porque es muy difícil salir de una barrena plana, donde el avión va girando hasta caer, cae sin velocidad horizontal, solo vertical. Es una situación terrible para el piloto”.