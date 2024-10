Ministro israelí Katz promete no parar la guerra en Gaza "hasta recobrar a los rehenes"

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, volvió a descartar toda posibilidad de un alto el fuego al prometer ante los participantes en un acto en Naciones Unidas "no parar la guerra (en Gaza) hasta traer de regreso a todos nuestros rehenes" en manos de Hamás.

Mensaje del presidente @Isaac_Herzog a un año de la masacre del 7/10:



"Un año desde que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, fueron cazados en sus camas, quemados hasta morir, decapitados, violados y fusilados".

A Katz le sucedió el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, quien volvió a atacar a todo el sistema de Naciones Unidas en el seno de su misma sede, al acusar a la organización de no haber mostrado su solidaridad con Israel. "Esta institución -dijo- nos ha fallado una y otra vez. En el momento de la masacre del 7 de octubre, se negó a actuar. No pudo encontrar la mínima ética para condenar el asesinato brutal de civiles inocentes (...) se quedó callada, y cuando decidió hablar, no lo hizo por la justicia, sino para envilecer al país que lucha por proteger a su pueblo".