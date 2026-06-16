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¿Por qué el país que nunca jugó un Mundial construye el estadio de fútbol más grande del mundo?

La obra forma parte de un gigantesco complejo urbano y deportivo en las afueras de Hanói y se prevé que esté terminada en 2027.

16 de junio de 2026 15:05 hs
Trung ngo Stadium -&nbsp; Vietnam

Trung ngo Stadium -  Vietnam

Mientras las principales selecciones compiten en el Mundial FIFA 2026, un país que jamás disputó una Copa del Mundo decidió apostar por una megaobra que llama la atención del planeta fútbol. Vietnam avanza en la construcción del Trng ng Stadium, un recinto que tendrá capacidad para 135.000 espectadores y que aspira a convertirse en el estadio más grande del mundo.

La selección vietnamita nunca logró clasificarse a un Mundial y su campeonato local registra asistencias muy inferiores a la capacidad proyectada del nuevo escenario. Sin embargo, las autoridades y los desarrolladores sostienen que la iniciativa responde a una estrategia de largo plazo que va más allá del deporte. La obra forma parte de un gigantesco complejo urbano y deportivo en las afueras de Hanói y se prevé que esté terminada en 2027.

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Trung ngo Stadium

Trung ngo Stadium

¿Cómo será el Trung ngo Stadium, el nuevo estadio más grande del mundo?

El Trng ng Stadium se construye unos 25 kilómetros al sur del centro de Hanói y contará con una capacidad de 135.000 personas, superando a la mayoría de los grandes estadios del planeta. Además, tendrá un techo retráctil de dimensiones récord y un diseño inspirado en los tradicionales tambores de bronce Dong Son, uno de los símbolos culturales más representativos de Vietnam.

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El estadio será el eje central de la denominada "Ciudad Deportiva Olímpica", un desarrollo de más de 9000 hectáreas que incluirá viviendas, áreas comerciales, hoteles, instalaciones deportivas y espacios destinados a eventos culturales y de entretenimiento.

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Pese a que el fútbol es uno de los deportes más populares del país, Vietnam todavía no consiguió dar el salto hacia una Copa del Mundo. Por eso, la construcción del estadio no está pensada únicamente para albergar partidos de la selección nacional.

El objetivo es posicionar al país como un futuro centro regional de grandes eventos deportivos, culturales y empresariales. El Gobierno vietnamita y el grupo empresarial Vingroup consideran que la nueva infraestructura puede convertirse en un motor de desarrollo económico, atraer inversiones y potenciar el turismo internacional.

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Trung ngo Stadium

Trung ngo Stadium

La iniciativa también forma parte de un ambicioso programa de modernización nacional que contempla inversiones multimillonarias en transporte, energía e infraestructura urbana. En este contexto, el estadio aparece como un símbolo de las aspiraciones de crecimiento y de la intención de proyectar una imagen de desarrollo hacia el resto del mundo.

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