Trabajó 27 años sin faltar, le dieron un polémico regalo de reconocimiento y la respuesta popular fue sorprendente

Foto: Go Fund Me

Cocinero de Burger King recibió regalo de la empresa que se viralizó Foto: Go Fund Me

Foto: Go Fund Me

Carro de comidas comprado por el cocinero de Burger King Foto: Go Fund Me

Foto: portal de colectas Go Fund Me

Una de las hijas de Ford no quedó conforme con la atención e inició una campaña en un portal de colectas. El objetivo inicial era alcanzar los US$ 200, pero hasta el día de hoy lleva recaudados US$ 459.800 que donaron personas conmovidas por la historia de Ford.