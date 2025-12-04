Un programa de resiliencia regional contra el terrorismo reunió a más de 600 participantes

El Congreso Judío Latinoamericano (CJL) en conjunto con la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), culminó con gran éxito el programa “Fortaleciendo la Resiliencia ante Actos de Terrorismo y Extremismo Violento: Estrategias Integrales para una Acción Coordinada”. El curso, diagramado en cinco sesiones virtuales, estuvo destinado a miembros de las fuerzas del orden público de Argentina, México, Ecuador, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay, así como a profesionales vinculados con la prevención y el combate del terrorismo, el extremismo violento y la gestión en crisis en comunidades locales o en el exterior.

Desde su inicio, la convocatoria registró una participación excepcional, integrando a dirigentes políticos, autoridades institucionales y especialistas de Latinoamérica. La respuesta superó las expectativas tratándose de una iniciativa que ya cuenta con ediciones previas sobre esta temática.

Danilo Gelman, director del área Seguridad, Gestión de Crisis y Contraterrorismo del CJL y coorganizador del curso, señaló: “En los últimos años, y particularmente a partir del 7 de octubre de 2023, las autoridades de diversos organismos han incorporado de manera sistemática en sus agendas los asuntos de seguridad y prevención contra la amenaza y actos violentos. El incremento sostenido de acciones conflictivas exige fortalecer las capacidades institucionales para su identificación temprana, análisis, respuesta coordinada y mitigación efectiva”.

Cada encuentro abordó un eje temático específico, a cargo de reconocidos especialistas internacionales que presentaron estadísticas, testimonios, protocolares de cooperación mundial, modelos de comunicación en situación de crisis y plantearon los principales desafíos que enfrenta el mundo, específicamente Latinoamérica, para combatir el terrorismo y el extremismo violento.

Mariana Campbell gerente del Proyecto en Prevención del Extremismo Violento de la OEA y coorganizadora del Programa afirmó que “las autoridades de la región deben fortalecer su formación en materia de prevención y seguridad nacional. El terrorismo, aunque no es un fenómeno nuevo, hoy se manifiesta con mayor visibilidad e impacto. Resulta indispensable capacitarse, actualizar conocimientos y dialogar con especialistas para incorporar herramientas innovadoras que permitan responder con eficacia ante situaciones críticas o escenarios de amenaza”. El programa reafirma el compromiso del CJL y del CICTE/OEA con el desarrollo de capacidades en la región, promoviendo estrategias coordinadas que articulen a gobiernos, fuerzas de seguridad y sociedad civil para enfrentar de manera integral los desafíos del terrorismo y el extremismo violento.