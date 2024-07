Álvaro Delgado contó por qué eligió a Valeria Ripoll y reconoció que "los resultados condicionan"

ELECCIONES INTERNAS "Para integrar una fórmula no hay que saber la Marcha de Tres Árboles", dijo García tras críticas a Ripoll

"Obviamente uno tenía la predisposición de... Tenía la convicción de que había que cambiar el paradigma. Obviamente los resultados condicionan o no la posibilidad de tener más opciones , pero visto los resultados con cómo salió la interna es que comuniqué a los grupos de Uruguay para Adelante cuál era la decisión", sostuvo.

Agregó que la puso a consideración de "todo el mundo" y que les pareció "correcta". "Dije que estaba absolutamente convencido. Estoy convencido y estusiasmado", subrayó.

Consultado entonces sobre las razones por las que eligió a Ripoll, exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y con un pasado en el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el candidato blanco sostuvo que necesitaba una figura que "pudiera conectar con sensibilidades especiales" con las que el Partido Nacional "quizás" no estaba "llegando del todo".

Reconoció que los blancos votaron "menos" en el sur del país y el área metropolitana.

Sobre el diálogo con Raffo, que salió segunda en la interna con una votación menor a la esperada cercana al 20%, respondió: "Correcto, fraterno, como debe ser. Hablé con todos los precandidatos del partido".

Laura Raffo, pre candidata elecciones internas (1).jpeg Foto: Leonardo Carreño.

El candidato evitó hablar de "rispideces" pero reconoció que lo que sí hubo fueron "sorpresas".

También fue consultado sobre las críticas que surgieron desde Cabildo Abierto –socio de la coalición de gobierno– por la elección de Ripoll. "No vamos a discutir con Cabildo Abierto", zanjó Delgado y aclaró que con Guido Manini Ríos tiene una buena relación.

A los que dudan sobre la fórmula les pidió una "carta de crédito" y dijo que es "normal" que se vieran sorprendidos.

"Que confíen. Que den esa carta de crédito. Porque estamos con el objetivo de mirar más lejos. Para pensar en octubre y en noviembre", pidió a los militantes.

Ripoll, por su parte, recordó que abandonó el PCU en 2017 y que se "decepcionó". "Me fui por decepción (...) El Partido Nacional no fue por un tema ideológico. Los partidos son personas. La primera fue Beatriz Argimón, el presidente Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado", afirmó sobre las figuras que la atrayeron.

Destacó también su capacidad de "negociación". "Ser dirigente sindical es negociación pura. No es algo nuevo para mí", apuntó sobre un eventual rol como presidenta de la Asamblea General.

Luis Lacalle Pou en las listas del Senado

20240630 elecciones internas 2024; voto lacalle pou.jpg Focouy

Delgado dijo que el presidente Luis Lacalle Pou no participó en la decisión de elegir a Ripoll como candidata a vicepresidenta, pero que sí se lo comunicó una vez que tuvo tomada la decisión. Aseguró que Lacalle Pou le dio su "apoyo" y le dijo: "Contá conmigo".

Sobre la inclusión del presidente de la República en las listas al Senado, apuntó que le pidió "usar su nombre" en las hojas de votación y que Lacalle Pou accedió. ¿Estará en el Senado? "No, no, no sé. Eso lo hablan después con él", respondió Delgado.