20 menores infractores recibirán entrenamiento del Ejército buscando "reinserción y valores"

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo , y el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Jaime Saavedra , se refirieron al acuerdo firmado entre ambas instituciones para la puesta en marcha de un programa piloto de formación y capacitación para adolescentes infractores en el Ejército .

"Es una buena oportunidad de sumar un recurso más, una herramienta más para la reinserción desde el punto de vista de la capacitación laboral, y también, por qué no, en materia de valores ", marcó Lazo en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Creo que lo más importante que va a aportar [el acuerdo] es la responsabilidad que tiene el Estado, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, de cuidar el recurso estratégico más importante que tiene nuestra sociedad, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todos aquellos que están en situación de vulnerabilidad ", señaló.

PARLAMENTO Interpelación por Cardama: FA cerró filas con Lazo, que habló de "estafa monumental" pero anunció que no está decidida la "rescisión del contrato"

PARLAMENTO Sandra Lazo informó que renovación de la garantía presentada por Cardama es falsa: "Aumenta la suspicacia y la sospecha" sobre el astillero

La experiencia piloto contará con la participación de 20 jóvenes que serán seleccionados por técnicos del Inisa, informó Lazo.

Consultada por los cuestionamientos surgidos en algunos sectores del Frente Amplio y el interés de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) de conocer el texto del convenio entre Defensa e Inisa, sostuvo que desde su cartera están "siempre abiertos" al diálogo y que a su entender existe un "desconocimiento de qué decía el convenio".

Por su parte, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, dijo que el acuerdo surge a partir del "problema gigante de seguridad" que tiene el país y que "tenemos que resolver entre todos".

"Todas las instituciones sociales, deportivas, educativas, culturales, todos los que se quieran sumar a colaborar con el INISA, son bienvenidos para resolver este problemón que tenemos como sociedad", sostuvo.

"Entonces, a juicio del directorio y a juicio del presidente de la INISA, era inaudito que una institución tan fuerte como el Ejército Nacional, que está presente en todo el territorio nacional, que está presente en el aire, en el mar y en la tierra, no tuviera algo para colaborar con nosotros", añadió.

Según Saavedra, el convenio se firma en el marco de un contexto donde el 85% de los jóvenes ingresados en el Inisa "no terminaron el ciclo básico".

"Es la misma cantidad que teníamos en el año 2018. O sea, pasaron casi 10 años y nosotros, como país, no supimos mover una décima esa aguja", dijo y señaló que en un "mundo con la inteligencia artificial" como herramienta, "no hay ninguna chance" de que esos jóvenes que no terminaron el ciclo básico "la tengan fácil para reinsertarse en la sociedad como queremos".

"Entonces, para mover esa aguja, tenemos convenios con Anep, con UTU, con Primaria, Secundaria, con Inefop y también con el Ejército, ¿para qué? Para recibir las destrezas y las capacidades que el Ejército sabe", explicó.

El convenio prevé, en una primera etapa, la participación de jóvenes del Inisa que no estén involucrados en problemas de drogas ni sean consumidores.

El objetivo es que los adolescentes que participen puedan conocer de primera mano cómo es la vida en las Fuerzas Armadas, cuáles son las opciones de carreras, terminar el ciclo educativo obligatorio y formarse en los talleres de oficios que se imparten en las instituciones militares.

Una vez que terminen su participación, la idea es que la experiencia adquirida les permita a los adolescentes tener la posibilidad de integrarse a trabajar en las Fuerzas Armadas.