Defensa e Inisa firman acuerdo de cooperación para capacitar a jóvenes infractores en las Fuerzas Armadas

Este martes el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) firmarán un convenio de cooperación que pondrá en marcha un programa piloto de formación y capacitación para adolescentes infractores en las Fuerzas Armadas .

La suscripción del acuerdo se concretará sobre las 12:00 horas en un evento que contará con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi .

El convenio prevé, en una primera etapa, la participación de entre 20 y 30 jóvenes del Inisa que no estén involucrados en problemas de drogas ni sean consumidores.

El objetivo es que los adolescentes que participen puedan conocer de primera mano cómo es la vida en las Fuerzas Armadas, cuáles son las opciones de carreras, terminar el ciclo educativo obligatorio y formarse en los talleres de oficios que se imparten en las instituciones militares .

Una vez que terminen su participación, la idea es que la experiencia adquirida les permita a los adolescentes tener la posibilidad de integrarse a trabajar en las Fuerzas Armadas.

Estos planes de acercamiento de las instituciones a los adolescentes en conflicto con la ley son el eje central de la propuesta de Jaime Saavedra, presidente del Inisa, frente a la institución.

Aunque el programa cuenta con respaldo desde el Ejecutivo, algunos sectores del Frente Amplio no lo ven con buenos ojos.

Días atrás, y mediante X, Casa Grande, sector al que pertenece la senadora Constanza Moreira, expresó su "preocupación por el convenio MDN–INISA".

"Las medidas socioeducativas para adolescentes deben basarse en los derechos humanos, no en lógicas de disciplinamiento militar", apuntaron.

"Las medidas socioeducativas para adolescentes deben basarse en los derechos humanos, no en lógicas de disciplinamiento militar", apuntaron.

Desde #CasaGrande expresamos nuestra preocupación por el convenio MDN–INISA.

Las medidas socioeducativas para adolescentes deben basarse en los derechos humanos, no en lógicas de disciplinamiento militar. pic.twitter.com/mq2C9FUxbt — Casa Grande - FA (@CasaGrande_FA) January 22, 2026

Quien también se mostró crítico sobre el tema fue el senador del Partido Socialista, Gustavo González, que en diálogo con Canal 5 en las últimas horas dijo que el tema "hiere varias sensibilidades".

"Yo no estoy muy de acuerdo realmente, considero que la educación militar tiene un carácter vertical históricamente y para eso nació", dijo.

"A mí me gusta la educación participativa, que tenga una orientación concreta de integración social. El trabajo educa. Ahora bien, el Ejército con trabajo es relativo; yo lo haría con UTU, por ejemplo", añadió.

Según González, a su entender, el tema "hiere varias sensibilidades" y el "Ejército en general todavía tiene muchas cosas que decir sobre el tema de los desaparecidos".

"Hay un debe, que me perdonen, pero es la realidad. Educar teniendo desaparecidos, yo no lo veo", cerró el político del Frente Amplio.