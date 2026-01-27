Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / ACUERDO

Defensa e Inisa firman acuerdo de cooperación para capacitar a jóvenes infractores en las Fuerzas Armadas

Aunque el programa cuenta con respaldo desde el Ejecutivo, algunos sectores del Frente Amplio no lo ven con buenos ojos

27 de enero 2026 - 11:24hs
Defensa e Inisa firman acuerdo para capacitar a jóvenes

Defensa e Inisa firman acuerdo para capacitar a jóvenes

Diego Battiste

Este martes el Ministerio de Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmarán un convenio de cooperación que pondrá en marcha un programa piloto de formación y capacitación para adolescentes infractores en las Fuerzas Armadas.

La suscripción del acuerdo se concretará sobre las 12:00 horas en un evento que contará con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El convenio prevé, en una primera etapa, la participación de entre 20 y 30 jóvenes del Inisa que no estén involucrados en problemas de drogas ni sean consumidores.

Más noticias
introduccion a la vida militar y la curiosidad de los jovenes del inisa por su edecan: el detras del anuncio de orsi sobre convenio con defensa que reabre viejo debate
EX COLONIA BERRO

Introducción "a la vida militar" y la curiosidad de los jóvenes del Inisa por su edecán: el detrás del anuncio de Orsi sobre convenio con Defensa que reabre viejo debate

inisa flexibiliza protocolos para que jovenes infractores circulen sin grilletes si no hay advertencias de seguridad
JAIME SAAVEDRA

Inisa flexibiliza protocolos para que jóvenes infractores circulen sin grilletes si no hay "advertencias" de seguridad

El objetivo es que los adolescentes que participen puedan conocer de primera mano cómo es la vida en las Fuerzas Armadas, cuáles son las opciones de carreras, terminar el ciclo educativo obligatorio y formarse en los talleres de oficios que se imparten en las instituciones militares.

Una vez que terminen su participación, la idea es que la experiencia adquirida les permita a los adolescentes tener la posibilidad de integrarse a trabajar en las Fuerzas Armadas.

Estos planes de acercamiento de las instituciones a los adolescentes en conflicto con la ley son el eje central de la propuesta de Jaime Saavedra, presidente del Inisa, frente a la institución.

Aunque el programa cuenta con respaldo desde el Ejecutivo, algunos sectores del Frente Amplio no lo ven con buenos ojos.

Días atrás, y mediante X, Casa Grande, sector al que pertenece la senadora Constanza Moreira, expresó su "preocupación por el convenio MDN–INISA".

"Las medidas socioeducativas para adolescentes deben basarse en los derechos humanos, no en lógicas de disciplinamiento militar", apuntaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaGrande_FA/status/2014386442227642369?s=20&partner=&hide_thread=false

Quien también se mostró crítico sobre el tema fue el senador del Partido Socialista, Gustavo González, que en diálogo con Canal 5 en las últimas horas dijo que el tema "hiere varias sensibilidades".

"Yo no estoy muy de acuerdo realmente, considero que la educación militar tiene un carácter vertical históricamente y para eso nació", dijo.

"A mí me gusta la educación participativa, que tenga una orientación concreta de integración social. El trabajo educa. Ahora bien, el Ejército con trabajo es relativo; yo lo haría con UTU, por ejemplo", añadió.

Según González, a su entender, el tema "hiere varias sensibilidades" y el "Ejército en general todavía tiene muchas cosas que decir sobre el tema de los desaparecidos".

"Hay un debe, que me perdonen, pero es la realidad. Educar teniendo desaparecidos, yo no lo veo", cerró el político del Frente Amplio.

Temas:

Defensa Inisa Fuerzas Armadas Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos