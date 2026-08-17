Abella abre la puerta a devolver el exparador de Playa Hermosa a los vecinos en comodato y a nuevo llamado por las aerosillas en Piriápolis

El intendente de Maldonado, Miguel Abella , abrió la puerta a que el antiguo parador de Playa Hermosa vuelva a quedar en manos de los vecinos mediante un comodato, luego del rechazo generado por la posibilidad de demoler la estructura y recuperar el espacio de la playa.

Semanas atrás, la Asociación Vecinal de Playa Hermosa se había manifestado frente al Municipio de Piriápolis en reclamo de la conservación del parador, así como también por el mantenimiento de las aerosillas características del balneario.

Por su parte, Abella sostuvo que respaldará la decisión que adopten el alcalde y los concejales de Piriápolis : “Voy a apoyar lo que los alcaldes, quienes fueron electos, y los concejales quieran y estén dispuestos a llevar a acuerdo”, afirmó el intendente en rueda de prensa.

El intendente recordó que los vecinos de la zona que actualmente reclaman por el futuro del parador ya estuvieron a cargo del lugar. Según señaló, la Intendencia mantuvo durante más de 20 años una concesión con los propios vecinos, hasta que el gobierno departamental debió recuperar el espacio por “distintos problemas”.

En ese sentido, el intendente planteó que no tendría inconvenientes en volver a otorgar el lugar a los vecinos si cuentan con las condiciones necesarias para hacerse cargo. La posibilidad de un comodato aparece luego de que vecinos de Playa Hermosa cuestionaran la decisión de demoler el exparador. Abella explicó que el principal obstáculo para que la Intendencia mantenga el edificio es económico.

“El Estado no tiene con qué invertir ahí esa fortuna de plata y no tiene después para mantener tampoco esto de esta manera. Hay que buscar una solución”, señaló. Abella sostuvo también que la discusión debe contemplar también la recuperación del espacio público y de la playa: “Hay que buscar una solución. La solución era recuperar algo que viene hablándose de hace mucho tiempo en Piriápolis, que es la playa”, afirmó.

Aerosillas: no descartan un nuevo llamado

En paralelo, Abella se refirió al futuro de las aerosillas de Piriápolis, cuyo servicio también había sido puesto en discusión. El intendente aseguró que la Intendencia no tiene inconvenientes en volver a llamar a licitación si esa es la decisión del concejo.

De todos modos, recordó que ya hubo tres llamados anteriores que no lograron atraer interesados: “Ya se hicieron tres llamados, no hubo gente que se presentara”, afirmó el intendente.

Abella concluyó planteando que tanto el futuro del parador como el de las aerosillas deberán encontrar una alternativa que permita resolver los problemas existentes, mientras manifestó su disposición a respaldar las decisiones que adopten las autoridades locales de Piriápolis.

Sobre el conflicto del proyecto en el exhotel San Rafael

Abella también fue consultado por el conflicto que involucra al proyecto de Grupo Cipriani en Punta del Este y la empresa constructora Criba. El intendente consideró que se trata principalmente de un “tema de negocios entre privados”, aunque sostuvo que el Estado debe escuchar a las partes y, si es posible, contribuir a "destrabar" la situación.

El proyecto en construcción se encuentra ubicado en el exhotel San Rafael y el conflicto nace por supuestos "incumplimientos" por parte de Criba, empresa con quien Cipriani mantiene un "diferendo contractual". Por su parte, la empresa constructora Criba afirmó que "no ha existido incumplimiento alguno atribuible a la compañía" con respecto al retraso de la apertura.

El intendente Abella aseguró que, pese al conflicto, está convencido de que la obra continuará debido al grado de avance alcanzado y al volumen de la inversión. Además, destacó la importancia que tienen, para el departamento, los grandes emprendimientos turísticos y mencionó al proyecto de Cipriani y a la marca que opera el hotel Enjoy como “dos motores importantes para el turismo”.

A su entender, la magnitud de la inversión y el avance de las obras hacen improbable que el emprendimiento quede inconcluso: “Tiene un avance muy grande y una inversión muy grande. Y yo estoy seguro que quedar en la nada no va a quedar”, afirmó.

En cuanto al papel de las autoridades, señaló que la eventual solución requiere coordinación entre la Intendencia de Maldonado y el gobierno nacional, ya que algunos de los permisos necesarios para la operación del emprendimiento dependen del Estado.

“Tengo claro que no somos solamente la Intendencia de Maldonado, también está el gobierno nacional involucrado en esto, porque los permisos que necesitan hoy directamente para operar no se los da la Intendencia de Maldonado, sino que se los va a dar el Estado. Ahí tenemos que tratar de ayudar, de limar asperezas y, más que nada, escuchar”, concluyó Abella.