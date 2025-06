Alejandro Sánchez dijo que le "asombra" la "crueldad" con la que se critica la designación de Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras

En una rueda de prensa realizada este domingo, Sánchez fue consultado por las declaraciones del senador del Frente Amplio Óscar Andrade , quien afirmó que no comprendía la designación de Ache para la Embajada de Uruguay en Portugal.

"Yo no voy a discutir con mis compañeros por la prensa y la verdad que me asombra enormemente la crueldad con la que se discuten las cosas. No por el caso de Andrade sino por el caso que se ha discutido con respecto a la exvicepresidenta de la República", respondió el secretario de Presidencia.