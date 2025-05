Senadores del Frente Amplio críticos con las venias de Ache y Argimón: esperan fundamentos del gobierno

El Ejecutivo de Yamandú Orsi anunció esta semana que designará a Ache, integrante del Partido Colorado, como embajadora ante Portugal y a la ex vicepresidenta Argimón como representante ante la Unesco en París . Aunque esta última designación no requiere venia (la de Ache sí), el Ejecutivo igualmente la enviará en el paquete que incluye otras 10 nominaciones.

Aunque defendió que el gobierno no se prive de designar a "representantes de la oposición intachables y con amplio consenso", aseguró que no entiende los "fundamentos" de la designación de Ache.

"Lo de Carolina no lo entiendo, no entiendo cuáles son los fundamentos de la designación", apuntó. Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema hasta no escuchar las "explicaciones" del gobierno ni adelantó cuál será su votación, algo que dijo se discutirá en la bancada.

Por su parte, el socialista Gustavo González se mostró "sorprendido". "A mí, como a todo el mundo, me sorprendió porque no tenemos ninguna fundamentación del Poder Ejecutivo", aseguró a El Observador en relación a las dos nominaciones.

"La verdad que así no lo entiendo. No entiendo la movida", insistió. En el caso de la representación de la Unesco, se mostró partidario de que la ocupe un frenteamplista.

"Se lo daría a muchos compañeros del Frente Amplio que han tenido una trayectoria en educación", dijo.

Al igual que Andrade, sin embargo, escuchará la explicación del Poder Ejecutivo. "Estoy sorprendido, no lo entiendo. Esto no ha caído muy bien en la base frenteamplista".

Apoyo al gobierno

Por su lado, el senador Felipe Carballo (lista 711) dijo que las designaciones de Argimón y de Ache “son decisiones del Poder Ejecutivo y hay que tener confianza en quien toma las decisiones”.

“La confianza es un uno de los parámetros para movernos. Tengo confianza en que si Orsi tomó esta decisión es porque hizo las valoraciones correspondientes. Haber sumado a dos integrantes de la oposición en el servicio exterior habla de una actitud de apertura. Puedo entender que haya compañeros preocupados porque se hayan entregado estos cargos. Pero en el marco de la cantidad de cargos en el gobierno, me tiene sin cuidado y no me preocupa la designación de las señoras Argimón y Ache”, dijo el parlamentario.

“Cuando tenga que decir que no comparto una decisión del presidente, lo diré. Pero este no es el caso”, agregó Carballo.