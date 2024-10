Álvaro Delgado dijo que este gobierno logró poner al país "de pie", permitiendo que "pueda caminar hacía futuro"

"Vamos a ir a buscar a mucha gente que no nos votó. Porque estoy seguro que en esto hay una rebeldía, además de blanca, una rebeldía ciudadana ", comenzó enunciado el candidato blanco.

"Una que no se expresa ni con columneras, ni con balconeras, ni va a ningún acto. Que tiene que ver con el centro del espectro político, que miran las elecciones, que miran a los candidatos y miran a quien está preparado para gobernar y quien no. Que miran los programas, miran a los equipos, miran a quien tiene credibilidad para pedirle el voto ", comenzó enunciado el candidato blanco.

En este sentido Delgado agregó que en esa mirada del electorado que no asiste a los actos políticos tiene mucho que ver lo que "hizo cada uno en estos cinco años" . Así según el candidato el duerme "tranquilo" , ya que durante los últimos cinco años estuvieron estuvieron siempre "del mismo lado, cuidando a la gente" .

"En los momentos más difíciles estuvimos siempre cuidando a la gente, diciéndole la verdad, dándole amparo, saliendo juntos de todas las crisis", dijo y añadió que lograron poner al país "de pie", permitiendo que empiece "a caminar hacia el futuro".

"Y esa gente anónima que no va a los actos, que empieza a sintonizar con la elección, seguramente prefiere a la continuidad. No lo van a decir, no lo van a manifestar, pero ¿saben cuándo lo van a hacer? El día de la elección, poniendo adentro del sobre la ilusión y la esperanza, pero asegurando futuro y asegurando certeza", aseveró el político blanco.

Tras esto Delgado exhortó a quien no están metidos de forma activa en la campaña a "olvidarse" del ruido, ya que no va "por ahí" no va la campaña, sino por un camino de propuestas.

"Olvídense del ruido, ¿saben por qué? Porque aunque pongan palos en la rueda, siempre sepan que las nubes pasan pero en azul del cielo queda", cerró Delgado.