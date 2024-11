Álvaro Delgado dijo que Yamandú Orsi está "desesperado por rascar la lata" tras apoyos anunciados

Sus declaraciones se dan luego de que Orsi anunciara días atrás la adhesión de Víctor Björgan , exintegrante del Movimiento Nacional de Rocha y representante del Partido Nacional en la última mesa de seguridad interpartidaria, y más recientemente de la ex precandidata del Partido Colorado , Zaida González.

"¿Saben lo que va a pasar?", preguntó Delgado y respondió: " Cuando vean que no sale nada se van a cortar las manos ".

Más temprano, Delgado había sido consultado sobre estos "pases" de campaña y había dicho que a Björgan, por ejemplo, no lo conocía.

"La libertad es libre y cada uno puede hacer lo que quiera. Ahora, para justificar lo que se hace, que no es lo correcto, no se puede recurrir a una mentira", afirmó el candidato.

Es que Björgan fue cesado de su cargo como director de Cooperación Internacional en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y aseguró que el titular del organismo, Álvaro Garcé, le dijo que había recibido una "llamada" de Delgado.

Esto, sin embargo, fue desmentido por Garcé, quien dijo que el candidato blanco no había tenido "ninguna intervención" y que la decisión se debía a que no se puede "asesorar" al gobierno y "trabajar para la oposición al mismo tiempo".

"No lo conozco, lo vi creo que dos veces en mi vida. No vale mentir, ¿pa' qué? Lo desmintió hoy el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El propio Garcé dijo: 'Me hago cargo yo'", agregó Delgado.