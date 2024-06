Álvaro Delgado explicó por qué "no es lo mismo" que gane la coalición o el Frente Amplio: "Somos diferentes"

"He visto algunos analistas decir que en definitiva Uruguay es un país bastante estable, que hay seguridad jurídica y estabilidad política, y que si gana Álvaro y el Partido Nacional y la coalición o si gana otro partido es más o menos lo mismo, no va a cambiar mucho en Uruguay. No es lo mismo, no es lo mismo porque somos diferentes", afirmó Delgado en un acto celebrado en Minas este lunes por la noche.