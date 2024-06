"Me genera suspicacia": Delgado habló sobre la filtración de chats entre Astesiano y Lacalle Pou

"No es la campaña que quiero. No vamos a hacer una campaña de chats, comentarios o rumores, es la campaña de otros países, de la peor política de otros países . Lamentablemente Uruguay entró en esto", sostuvo en rueda de prensa el exsecretario de la Presidencia.

Por otra parte, Delgado aseguró que desconoce si estos chats "son ciertos o no son ciertos" , pero sí dijo estar al tanto de que "está en la Justicia hace un año y medio".

"Lo importante es que la Justicia lo determine con garantías, dejemos trabajar y por favor tratemos de hacer una campaña de nivel", puntualizó el precandidato.

Delgado subrayó que "además de que la Justicia está averiguando aparecen filtraciones, que la verdad me generan suspicacia por la filtración y el momento en el que ocurren".

La filtración

El presidente Luis Lacalle Pou conocía las gestiones que excustodio presidencial Alejandro Astesiano realizó en la Policía para investigar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para corroborar si había estado en una boca de drogas el día que tuvo un accidente de tránsito alcoholizado en Punta Carretas.

Según informa el libro El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva del periodista Lucas Silva, Astesiano le comunicó por WhatsApp al presidente de un pedido que Astesiano le hizo al comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, Rafael Alen: investigar un quiosco de Ciudad Vieja en el que Abdala compró cerveza el día del accidente, porque tenía la sospecha de que ahí funcionaba una boca de venta de drogas.

En ese intercambio que mantuvieron por WhatsApp el presidente le responde a Astesiano: "Perfecto", según surge de una captura de pantalla del chat con el mandatario que Astesiano le envió al comisario Alen.

Es forma parte de la investigación que lleva adelante la fiscal de Flagrancia 12o turno, Sabrina Flores, quien investiga el uso del aparato policial para indagar a Abdala.

En el marco de esa indagatoria, declararon en abril ante Flores dos oficiales de la Dgtrid con los que Astesiano siguió el tema, informó el semanario Búsqueda que consignó el contenido del libro al igual que La Diaria.

La captura de pantalla en el celular incautado a Astesiano surge de un segundo relevamiento ordenado por Flores que siguió avanzando en algunas líneas de la indagatoria que habían sido archivadas por la anterior fiscal Gabriela Fossati.

Fuentes cercanas al presidente de la central sindical reconocieron que "la noticia sorprendió y preocupó a Abdala, su familia y equipo por lo que se definirá con tranquilidad las acciones a seguir en ese sentido".

La exfiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, dijo que en su momento no vio "nada" del chat entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano a partir del que se entiende que el mandatario sabía de la investigación para corroborar si Marcelo Abdala había estado en una boca de drogas el día que tuvo un accidente de tránsito alcoholizado.

"Ni la Policía me avisó, ni yo vi nada acerca de ese chat", dijo la actual dirigente del Partido Nacional a Montevideo Portal.

Fossati habló con Montevideo Portal y dijo que no tenía conocimiento de lo que informó La Diaria a partir del nuevo libro.

"Lo de la boca de pasta de base a mí no me consta. Sí en su momento Abdala me declaró que el día que chocó había tenido un día complicado por problemas personales", dijo.