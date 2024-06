Seguimiento a Marcelo Abdala: blancos salen a defender a Lacalle Pou y Frente Amplio y PIT-CNT denuncian pesquisa ilegal

El gobierno, en particular los dirigentes del Partido Nacional , volvieron a ubicarse a la defensiva y salieron en masa a defender al presidente de la República, Luis Lacalle Pou , luego que el periodista Lucas Silva publicara en un libro un chat suyo con Alejandro Astesiano que muestra que el mandatario sabía que la policía estaba investigando al presidente del PIT-CNT , Marcelo Abdala .

Los blancos criticaron la filtración , señalaron que no se podía llegar a conclusiones por “mensajes aislados” y aseguraron que tuvieron elementos para “enchastrar” al sindicalista cuando chocó alcoholizado pero no lo hicieron.

El mandatario subrayó que la información "no se usa ni se usó" y criticó las "elucubraciones". A su vez, manifestó su discrepancia con las filtraciones y dijo que "gustoso" irá a declara a la Justicia si es convocado.

"La verdad que bailar todo el tiempo con la música de quienes están filtrando información, información parcializada que debería de estar de alguna forma reservada, ya nos tiene acalambradas las piernas", expresó.

Una vez conocida la información, tanto el PIT-CNT como el Frente Amplio rechazaron el seguimiento y lo tildaron de ilegal. La central sindical emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” y señaló que estudiará qué acciones tomar para ayudar a la "averiguación de la verdad".

La presidencia del Frente Amplio, en tanto, consideró que los hechos requerían de forma “urgente” una fundamentada explicación por parte del Poder Ejecutivo y en particular del presidente. El secretariado ejecutivo se reunirá este viernes aunque Fernando Pereira adelantó que actuarán con “sobriedad”.

El seguimiento a Abdala

El caso se remonta a febrero de 2022, cuando Marcelo Abdala chocó alcoholizado –tenía 1,53 gramos de alcohol en sangre– en la zona de Punta Carretas. El libro –titulado El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva– reveló que Lacalle Pou estaba al tanto de que la policía investigó si había estado en una boca de drogas ese mismo día.

Astesiano le comunicó por WhatsApp al presidente de un pedido que Astesiano le hizo al comisario de la Brigada Antidrogas de Montevideo, Rafael Alen: investigar un quiosco de Ciudad Vieja en el que Abdala compró cerveza el día del accidente, porque tenía la sospecha de que ahí funcionaba una boca de venta de drogas.

"Con la salvedad del caso, porque es un comercio, pero según el perfil de las personas que concurren se puede identificar la venta de sustancias estupefacientes, como también la clase de esta. Si son consumidores van a estar mal entrazados. Si es cocaína van a tener una presencia distinta. Sin lugar a dudas, vamos a realizar las tareas de investigación atinentes a una boca de venta de estupefacientes, sin ningún tipo de excepcionalidad", decía el mensaje reenviado por Astesiano a Lacalle Pou

En ese intercambio que mantuvieron por WhatsApp el presidente le respondió: "Perfecto", según surge de una captura de pantalla del chat con el mandatario que Astesiano le envió al comisario Alen.

captura-pantallajpeg.webp

Si bien el caso fue investigado inicialmente por la fiscal Gabriela Fossati, la hoy militante del Partido Nacional no tuvo avances en esa línea aunque tomó algunas declaraciones. Quien sí encontró y puso en la mira las nuevas evidencias fue la fiscal que la suplantó, Sabrina Flores, que hasta el día de hoy mantiene abierta la investigación.

El libro señala que en abril de este año Flores citó a declarar a Alen, el comisario que informaba a Astesiano de estos operativos, y al subdirector de la Brigada de Antidrogas, Oscar Sosa. Ambos admitieron que el local comercial que se investigó fue señalado desde Presidencia y uno de ellos reconoció que Astesiano le había mandado por Whatsapp la captura de pantalla de la conversación en la que reportó a Lacalle Pou sobre el despliegue.

Las reacciones

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi fue uno de los primeros en reaccionar a la noticia.

"Además de espionaje a senadores de la oposición, le quisieron inventar un caso al presidente del PIT-CNT. Fue Astesiano, desde la Residencia de Suárez y el presidente de la República estaba al tanto. ¿Habrá límites?", escribió el exintendente de Canelones en Twitter.

Su tuit fue respondido por el senador blanco Javier García, quien criticó que a "20 días" para las elecciones internas a los frenteamplistas "no se les cae una idea". "Marset, Astesiano, Penadés, de ahí no salen. Operan fiscalía, operan la prensa, libros, pero ideas nada. La semana pasada Orsi: el país se cae a pedazos, ayer Orsi: la economía está bien. Dan pena", remarcó el exministro de Defensa.

"Utilizaron el poder del estado con fines políticos; seguimiento, vigilancia, espionaje, para montar una operación de desprestigio político a un dirigente sindical. ¡Rompieron todo! Están degradando el pacto democrático", redactó por su parte el senador frenteamplista Alejandro Sánchez.

También se manifestó la precandidata del Partido Nacional, Laura Raffo, quien dijo que "la izquierda sube el volumen y se mete con temas que están en manos de la Justicia". Y agregó en una rueda de prensa en Río Branco que los precandidatos "hablan de operaciones, persecuciones, y no por subir el volumen se tiene la razón".

Carolina Cosse, precandidata del FA, dijo que lo informado en el libro es "gravísimo". "Una operación, orquestada desde la propia residencia de Suárez, que interfirió con el trabajo policial y que tuvo como única motivación el ensañamiento con el PIT-CNT", señaló en Twitter.

El exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, señaló que "las conversaciones entre personas son sagradas" y que la confidencialidad y las garantías están establecidas en la Constitución. Aseguró que a raíz de la filtración del chat "no se puede interpretar o llegar a conclusiones por una imagen con unos mensajes aislados".

Además, preguntó si alguien sabía si hubo "antes o después" algún tipo de comunicación telefónica para darle contexto. "¿Saben si después de ese mensaje hubo una llamada del presidente haciendo referencia en algo al contenido? No se sabe, porque no se puede interpretar un cruce de mensajes en un ámbito de entorno que no tiene por qué estar siendo valorado por todo el mundo, porque eso es confidencial", sentenció.