Fernando Pereira sobre chat entre Alejandro Astesiano y Luis Lacalle Pou: "El presidente sabía más de lo que dijo"

"Es evidente que el presidente sabía más de lo que dijo sobre este tema" , dijo Pereira en una rueda de prensa realizada este jueves. "No puede decir que no sabía . El presidente sabía que iban a ir a esa despensa porque pensaban que era una boca. Este chat le hace daño a la política, al presidente de la República. Solo se puede resolver de una manera: diciendo todo lo que sabe ", agregó el expresidente de la central sindical.

"Esta indagatoria se la comunicó Astesiano al presidente y nadie ha dicho que eso no es verdad. Es verdad que este chat no tiene contexto, pero ¿quién le puede dar contexto? Astesiano y el presidente", sostuvo Pereira, quien por ello preguntó si "no será el momento que el presidente diga todo lo que sabe".