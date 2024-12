Álvaro Villar fue reelecto como director del Hospital de Clínicas: estará en el cargo hasta 2029

"Hay una apuesta muy grande por el Clínicas, estamos solicitando una inversión muy grande para este nuevo gobierno por US$ 60 millones. Me parece una irresponsabilidad no estar ahí”, agregó.

Quién es Álvaro Villar, el director reelecto del Hospital de Clínicas

El neurocirujano tiene 55 años y es hijo de Haydee Ballesteros y de Hugo Villar. Este último fue uno de los fundadores del Frente Amplio, primer candidato a la Intendencia de Montevideo de esta fuerza política y también director del Hospital de Clínicas.

Álvaro Villar fue director del Hospital Maciel entre los años 2012 y 2019, y luego fue candidato a intendente de Montevideo en 2020 por el Frente Amplio.

El jerarca fue el segundo candidato más votado de la coalición de izquierda, por detrás de Carolina Cosse quien resultó electa intendenta de Montevideo.

Sobre finales de ese año, Villar fue electo como director del Hospital de Clínicas por la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina.

Al siguiente año, el médico fue denunciado por "acoso y discriminación". Después de tres años de la denuncia y por unanimidad de los once consejeros, se resolvió archivar la investigación en su contra.