Bergara maneja respaldo del MPP si se candidatea a la IM pero surgen reparos por su baja votación en octubre

“Es muy distinto porque la constelación de alianzas y negociaciones en la interna cambian. No es lo mismo el Frente Amplio que salga de un resultado o del otro. Lo que sí te voy a decir es que no lo descarto”, afirmó Bergara una semana antes del balotaje en el streaming La Fórmula. “Espero que habiendo dejado una estructura potente en el seregnismo, dando un 'paso al costado' en cuanto a que a esa altura del partido tienen que ser otros los referentes principales, pero contribuyendo a un legado que inició Líber Seregni, que continuó Danilo Astori. Me veo más bien en eso. ¿Haciendo qué? No sé, la vida dirá. Capaz que 10 años de intendente, ¿quién te dice?”, agregó el 22 de noviembre.