Impuestos y edad jubilatoria: las diferencias con Gabriel Oddone que Yamandú Orsi tuvo que aclarar

"Tienen una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos, y si pasa tal cosa suben impuestos, centra la discusión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía", aseguró en octubre, antes de la primera vuelta.

Durante la campaña, Orsi había compartido esta opinión y había criticado al candidato oficialista Álvaro Delgado por prometer no subir los impuestos. En un comité de base en Trouville, el 7 de marzo de 2024, Orsi había dicho que "con liviandad y hasta con frivolidad se dice ‘no voy a aumentar impuestos, no voy a subir la edad de jubilación'". "Obviamente que se hace para conseguir votos", sostuvo en aquella instancia cuando todavía era precandidato del Frente Amplio. Luego llamó a la ciudadanía a "cobrar ese tipo de actitudes que andan ahí en el tema de la falta ética".

Sin embargo, el 17 de noviembre en el debate presidencial contra Delgado, Orsi asumió el compromiso público de que no subiría los impuestos en su gobierno.

“No vamos a aumentar los impuestos”, enfatizó en el debate y volvió a insistir minutos después: “Repito nuevamente porque no se entendió: no voy a subir los impuestos".

Luego, sin embargo, advirtió que esa era la planificación "en términos de normalidad". "Si el contexto me lo impone, andá a saber qué puede pasar. No podemos hacer futurología, yo no sé si va a haber una tercera guerra mundial", aseguró.

Después de que Orsi ganara el balotaje el domingo 24 de noviembre, Oddone dio una entrevista a su colega Javier de Haedo en el podcast Nominal. El futuro ministro de Economía dijo que no está previsto aumentar la presión tributaria, pero volvió a remarcar su desacuerdo con las promesas hechas en campaña electoral de no subir los impuestos. "No se prometen cosas que uno no controla", dijo.

Edad de retiro

En esa misma entrevista el economista dijo que el "tema de la edad de retiro" sería uno de los temas a discutir en el diálogo social que el Frente Amplio prevé convocar sobre la seguridad social.

"La edad de retiro se mantiene a los 65, pero con la posibilidad de que los retiros anticipados se puedan generar con el estudio caso a caso", sostuvo Oddone.

Sin embargo, la postura de Orsi en el debate había sido distinta. “Voy a permitir que quienes quieran jubilarse a los 60 años puedan hacerlo”, dijo.

Luego de las declaraciones de Oddone, el presidente electo recordó que el Frente Amplio plantea bajar la edad de jubilación a 60 años y aclaró que él será el presidente.

"En mi gobierno va a existir libertad y lo que piense cada uno puede decirlo. Yo soy el presidente. Hay una línea, un programa y un objetivo trazado", señaló.

"En el programa establecimos que lo deseable es 60 años. Queremos que lo normal sean los 60 y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo. Si puede y si quiere. El diálogo social definirá cuál es la mejor forma de encarar esto y que podamos caminar hacia eso que es lo que el programa, el Frente Amplio y la gente nuestra ha definido", aseguró en rueda de prensa.