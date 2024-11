La primera semana de Orsi como presidente electo: los fierros calientes de la transición con Lacalle Pou, el armado del gobierno y las visitas clave

Otro dirigente que ya ha hablado con Sánchez es el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Los camaradas, cuya lista 1001 ganó dos senadores, manejan al propio Castillo como un nombre razonable para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como también al actual intendente canario Marcelo Metediera para asumir responsabilidades en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) –cartera para la que algunos actores del rubro señalan como sólido candidato a Pablo Genta –.

En el armado del puzzle serán claves los ministerios que Orsi delegue en dirigentes de su mayor confianza y en aquellos sectores que desde las internas apuntalan su carrera presidencial: el MPP –hoy con mayoría absoluta en las bancadas parlamentarias–, Seregnistas –sector de Mario Bergara–, El Abrazo –con Cristina Lustemberg como referente– y la Vertiente Artiguista –cuyo senador electo es Edgardo Ortuño–.

Patrullas oceánicas

Fuera de la danza de nombres que llevó a Orsi a ironizar con que le dejan “tantos gabinetes armados”, el presidente electo tiene importantes asuntos a destrabar con el gobierno saliente.

En las últimas horas salió a marcar la cancha por la controvertida compra de dos patrullas oceánicas el actual ministro de Defensa, Armando Castaingdebat. "Es una responsabilidad que tendrán que tomar ellos (por el Frente Amplio). Esperaremos a conversar la decisión de cada uno. Si hubiéramos terminado este proceso la semana pasada el depósito ya estaba hecho y hubiera empezado la construcción", apuntó.

Consultado sobre qué pasaba si el gobierno entrante frenaba la adquisición, el jerarca blanco sentenció: "No soy abogado, pero me imagino que... un lindo juicio para el país".

El emepepista Sánchez se preguntó al respecto en Otro Streaming “qué pasa con las patrulleras oceánicas”. Estos buques, conocidos como OPV por sus siglas en inglés (Offshore Patrol Vessels) fueron comprados por US$ 90 millones al astillero gallego Cardama, sin experiencia en el rubro, desaconsejado por el anterior jefe de Estado Mayor de la Armada –quien terminó pidiendo pase a retiro– y con varias complicaciones para presentar las garantías requeridas, lo que ha propiciado una larga lista de cuestionamientos de privados y de la oposición.

La senadora del MPP, Sandra Lazo –firme candidata a ministra de Defensa por su importante rol en la comisión homónima en el Senado– llegó a declarar en octubre: “Todos tenemos claro que hay que impugnar esa compra si se efectiviza”. También consideró que era “hipotecar al próximo gobierno” y llegó a manejar la posibilidad de juntar a la bancada opositora con el presidente del Frente, Fernando Pereira, para dar una conferencia pidiendo la nulidad del proceso, aunque nunca llegó a cuajar por temas de agenda.

Con el contrato firmado, la clave en adelante es cuándo el Poder Ejecutivo transfiere los montos a Cardama. A partir de ese momento empieza a correr el plazo de 18 meses para que el astillero entregue el primer buque. En el Frente Amplio evalúan por estas horas si “incumplimientos” de la empresa los habilitan a dejar sin efecto el contrato sin generar “consecuencias para el Estado”, informaron fuentes del gobierno entrante a El Observador.

Proyecto Neptuno

El otro fierro caliente es el proyecto Neptuno. “De no levantarse las observaciones que se han hecho, pensamos que no debe firmarse”, dijo el futuro secretario de la Presidencia en Otro Streaming. La iniciativa del Consorcio Aguas de Montevideo –Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria e Comércio LTDA– consiste en una nueva planta potabilizadora en Arazatí para tomar agua del Río de la Plata y volcar 200 mil metros cúbicos de agua al sistema metropolitano.

Si bien el costo de la obra es de US$ 304 millones, el Estado terminará pagando US$ 885 millones al cierre de los 20 años por el que rige el contrato, ante un canon anual de US$ 45,6 millones más otros US$ 5 millones de costos operativos. Tanto organizaciones sociales como el Frente Amplio cuestionan aspectos ambientales y la modalidad de financiamiento. “Hay algunos aspectos que no me terminan de convencer”, dijo Orsi el miércoles a la salida de su reunión con Lacalle Pou.

El programa frenteamplista promueve en cambio la concreción de una nueva represa en Casupá. “En la medida que aparece un nuevo reservorio, pueden aliviarse muchas de las cosas que no son tan positivas de este proyecto. Pero hay que esperar a que los técnicos hablen”, ratificó este viernes a su retorno de Brasilia.

El área de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente sugiere otorgar al proyecto Neptuno la autorización ambiental previa, requisito obligatorio para iniciar las obras, aunque también plantea condiciones, según supo El Observador. La cartera ya le dio vista al consorcio para que haga sus devoluciones y la decisión final recaerá en el ministro Robert Bouvier.

En el gobierno entrante ya avizoran que va a ser uno de los temas centrales de la transición, tanto por el impacto económico del proyecto como por su magnitud política. Lacalle Pou ha transmitido que decisiones de ese calibre deberán ser “compartidas” con la futura administración.

Otro punto sensible en manos del gobierno es el futuro del Casmu. El Ministerio de Salud Pública disertará el próximo miércoles ante las comisiones de Salud del Parlamento. El Frente Amplio reclama que la cartera haya postergado para después del balotaje la presentación al Poder Legislativo del informe elaborado por los interventores en la mutualista.

Mujica y Lula

Orsi priorizó en su primer día como presidente electo el encuentro con el exmandatario José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro. El exintendente de Canelones fue de hecho el primer candidato del MPP que el viejo cacique defiende a ultranza, a tal punto que varias veces a lo largo de la campaña generó hechos políticos que lo pusieron en el centro de la agenda.

A una semana de que Orsi se encuentre por primera vez con Javier Milei en la cumbre del Mercosur, Mujica marcó la cancha saliendo al cruce de la principal líder opositora al gobierno libertario, la exmandataria Cristina Fernández: “Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!”, afirmó en entrevista con EFE.

Casi en paralelo, Orsi hacía un viaje relámpago para juntarse con Lula Da Silva en Brasilia. “Brasil es nuestra China”, declaró su asesor Álvaro Padrón en Búsqueda, para ilustrar la centralidad del líder brasileño. “El Brasil de Lula genera mucha más afinidad; ese sí que es una referencia, con su estrategia de construcción de región. Y allí se desarrollará un vínculo fuerte y prioritario”, apuntó para la revista Nueva Sociedad este exdirigente del sindicato de UTE y hombre cercano tanto a Mujica como a Fernando Pereira.

Tras su reunión en el Palacio de Planalto, Orsi visitó al presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, Aloizio Mercadante. Según consignaron medios brasileños, la delegación uruguaya manifestó allí tener la intención de crear a largo plazo una institución similar a la del BNDES.

El mandatario electo busca agilizar dos proyectos binacionales: la construcción del segundo puente internacional sobre el río Yaguarón y el dragado del canal San Gonzalo.