Yamandú Orsi respondió a Gabriel Oddone sobre mantener la edad de jubilación en 65 años: "Yo soy el presidente"

Al volver de Brasilia, donde se reunió con el presidente Luis Inácio Lula Da Silva, Orsi dijo que no había hablado con Oddone sobre el tema –pese a que viajó a Brasil– pero que en su gobierno habría "libertad" para opinar.

TRANSICIÓN Impuestos y jubilaciones: los planes del próximo ministro de Economía, Gabriel Oddone y una herencia que "no es dramática pero tampoco auspiciosa"

"En el programa establecimos que lo deseable es 60 años. Queremos que lo normal sean los 60 y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo. Si puede y si quiere. El diálogo social definirá cuál es la mejor forma de encarar esto y que podamos caminar hacia eso que es lo que el programa, el Frente Amplio y la gente nuestra ha definido", aseguró en rueda de prensa desde el Aeropuerto de Carrasco.

Oddone había dicho en una charla con Javier de Haedo para el podcast Nominal de la Universidad Católica del Uruguay que el "tema de la edad de retiro" sería uno de los temas a discutir en el diálogo social que el Frente Amplio prevé convocar.

"La edad de retiro se mantiene a los 65, pero con la posibilidad de que los retiros anticipados se puedan genrar con el estudio caso a caso", afirmó el economista en esa charla.

Otros desencuentros con Oddone

No es la primera vez que Orsi y su ministro de Economía tienen versiones encontradas sobre asuntos referidos a la política económica.

En agosto, Oddone había criticado a Azucena Arbeleche al considerar que no era la "ministra de Economía" porque el presidente Lacalle Pou había sido el "propietario" de la política económica, lo que tildó de "fallo institucional".

Las declaraciones motivaron la respuesta de Orsi, quien respondió al ser consultado: "En última instancia, la conducción económica siempre va a estar en manos del presidente".

En esa oportunidad, Orsi también insistió en que la persona que fuera a asumir el Ministerio de Economía en un gobierno suyo debería "cumplir con lo establecido en el programa del Frente Amplio".

Otro punto que generó polémica, pero más recientemente, fue el referido a los impuestos. Poco después de ser oficializado como el futuro ministro de Economía de Orsi, Oddone había subrayado que "prometer" que no habría suba de impuestos en un período de gobierno era algo "irresponsable".

"Tienen una obsesión con esto y es un error conceptual. Hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos, y si pasa tal cosa suben impuestos, centra la discusión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía", aseguró en octubre, antes de la primera vuelta.

Sin embargo, en el debate presidencial contra Álvaro Delgado, Orsi asumió el compromiso público de que no subiría los impuestos en su gobierno.

“No vamos a aumentar los impuestos”, enfatizó en el debate y volvió a insistir minutos después: “Repito nuevamente porque no se entendió: no voy a subir los impuestos".

Luego, sin embargo, advirtió que esa era la planificación "en términos de normalidad". "Si el contexto me lo impone, andá a saber qué puede pasar. No podemos hacer futurología, yo no sé si va a haber una tercera guerra mundial", aseguró.