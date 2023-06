Pablo Ferreri: "Por sus cualidades políticas y liderazgo, Cosse es la ideal para una adecuada síntesis de las sensibilidades en el Frente Amplio"

El ex número dos de Economía, Pablo Ferreri, tiene decidido respaldar la precandidatura de Carolina Cosse y erigirse en un exponente socialdemócrata detrás de una jerarca que hoy alinea a los sectores más a la izquierda de la izquierda.

"Por sus cualidades políticas y liderazgo, es la persona ideal para una adecuada síntesis de todas esas visiones", reconoce quien fue uno de los referentes del equipo económico capitaneado por Danilo Astori.

Ferreri, actual coordinador de Inversiones de la Intendencia de Montevideo y autoproclamado como "frenteamplista independiente" tras su alejamiento del Nuevo Espacio, afirma en entrevista con El Observador que en un eventual gobierno del Frente Amplio no sería necesaria "una reforma sistémica de los tributos del calado" de la realizada en 2005.

Llevamos casi cuatro años del gobierno de la coalición. ¿Cómo evalúa la gestión de la economía?

El próximo gobierno heredará una década de bajo crecimiento, con una situación fiscal nada cómoda a pesar de que se bajaron salarios y jubilaciones para hacer un gran ajuste fiscal y con el atraso cambiario más grande de los últimos 20 años. Lo más preocupante es que este gobierno no ha tenido una agenda de largo plazo o un rumbo estratégico que marque un camino hacia mayores niveles de crecimiento sostenido con equidad y cohesión social. El propio Ministerio de Economía tiene un informe que habla de que el crecimiento comercial para la próxima década es del 2%. Es absolutamente insuficiente para el Estado de bienestar que los uruguayos queremos y merecemos. Hubo una preocupación muy fuerte solamente en lo fiscal y eso llevó a un ajuste de mala calidad. Desde setiembre del año pasado hasta ahora vemos que el resultado fiscal empeoró un punto del PIB, y más allá de los obvios efectos de la sequía y demás, contribuye a una agenda que –de cara a la campaña electoral– tiene medidas que realmente podemos tildar de populismo fiscal, como la baja de impuestos.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y coordinador de Inversiones de la Intendencia de Montevideo

¿No se anota un punto el gobierno por cómo cuidó el orden macroeconómico?

Es absolutamente fundamental, una de las anclas de la política económica y que aprendimos, sobre todo, quienes hemos gobernado. Es condición necesaria pero no suficiente para lanzar al país hacia el desarrollo.

Los gobiernos de izquierda, en Uruguay y en la región –como Petro en Colombia y Lula en Brasil– han intentado hacer reformas tributarias para sustentar sus programas. ¿El FA tendrá que pasar por eso?

Son momentos distintos. El caso de Petro puede parecerse más al primer gobierno de izquierda en Uruguay, donde se hizo una reforma sistémica en materia tributaria. Hoy Uruguay puede tener que hacer ajustes, pero no tiene que hacer una reforma sistémica del calado de la de 2005. El foco central central está en generar políticas públicas para retomar un círculo virtuoso de mayor equidad y cohesión social, que fue lo que ocurrió sobre todo en los primeros diez años de gobiernos del FA. El contexto global hizo que en el último período ya tuviéramos tasas de crecimiento muy bajas, similares al promedio de crecimiento de este período. Por eso me preocupa mucho cómo generar valor.

¿Atribuye todo el enlentecimiento a la coyuntura? ¿No hay una autocrítica para hacer desde el FA?

Bueno, seguramente la haya con políticas públicas que hayan afectado. Pero recordemos que en la historia económica del Uruguay, en general, teníamos períodos en que Brasil o Argentina iban muy mal, pero no los dos a la vez. Fue la primera vez que recuerde en mucho tiempo con los dos vecinos en una situación muy compleja.

¿Se gastó mal, como ha dicho Astori?

Hay procesos que se pueden mejorar, sin dudas. Como cualquier cosa humana, es perfectible. Pero lo central ahora es cómo armamos ese programa para adelante.

¿Cómo se hace?

Lo central es crecer. Atender al desarrollo implica todas las áreas, no solo la política de ingresos. Primero hay que definir qué entendemos por desarrollo. Para mí implica: atender un impulso del crecimiento mediante el fomento a la inversión productiva; en segundo lugar, buscar mayores niveles de cohesión social. Una agenda de más y mejor ejercicio de derechos mediante producción de bienes y servicios públicos de calidad, y con carácter universal. Imperiosamente, mucho más que en los 15 años anteriores, esto tiene que ir de la mano de la sustentabilidad ambiental. Hoy es clave. Como izquierda tenemos que tener un foco fuerte en la equidad y la redistribución, pero debemos construir una agenda muy potente con el crecimiento. Eso requiere renovación de ideas. Podemos tener la misma impronta, pero no es el mismo Uruguay del '71 cuando nació el FA, ni el de 2005 cuando asumimos por primera vez, ni el de 2015. Venimos de una pandemia que generó cambios brutales en los patrones de conducta. Es central el fomento de inversiones mediante exoneraciones.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y coordinador de Inversiones de la Intendencia de Montevideo

Hoy los dos principales sectores del FA –el MPP y el PCU– piden acotarlo.

Va más allá de eso. Son esquemas necesarios, pero que permanentemente deben estar en evaluación. La pregunta clave es: dentro de lo que quiero promover, ¿hay cosas que ocurren igual si no las promuevo? Si así fuera, no debo promoverlas, aunque no está escrito en piedra. Tenemos que encarar un mayor sesgo a la promoción de inversiones en actividades sustentables para el ambiente. Un segundo aspecto es la internacionalización de la economía, que va mucho más allá de firmar un TLC. Es la agenda que siguió el gobierno y no avanzamos un solo milímetro. Tiene que ver con reducir costos para nuestros exportadores, y eso tampoco es más presupuesto: es tener un rumbo claro. El gobierno no solo no avanzó, sino que retrocedió, porque al consolidar un monopolio en el puerto de Montevideo por más de 60 años, con libertad para quien lo tiene de fijar tarifas, está cargando a los exportadores con un costo enorme para adelante. Para ampliar la matriz productiva, no podemos ir por todos los sectores. Hay que elegir cuáles aportan mayor dinamismo. Tener un plan para eso tampoco es más presupuesto. El gobierno ha pretendido dar algunos pasos pero una reforma educativa sin más recursos y de espalda a los docentes parece la receta para el fracaso. Uruguay invierte muy poco, y no de la manera que debería, en ciencia y tecnología. Deberíamos tener un plan de largo plazo de inversión en infraestructura. Hay que innovar en el modo de financiarlo. Es central ser ambiciosos y audaces. Pero eso debe ir acompañado de la prudencia. Es necesaria para dar pasos firmes y seguros que nos permitan transitar el camino con certeza.

Para una agenda de desarrollo de este tipo, ¿se necesitaría aumentar los impuestos o recaudar más?

Creo que la presión tributaria de Uruguay es relativamente razonable con su nivel de desarrollo. Uruguay no debería tener 10 puntos más del PIB de presión tributaria, ni 10 puntos menos. ¿Quiere decir que no deba ajustarse? No, un sistema tributario es algo vivo y en permanente evolución. Pero no es necesaria una reforma sistémica del calado de la que realizó el FA en 2005.

El FA dice que modificará la reforma de la seguridad social si es gobierno. ¿Pueden evitar el aumento de la edad jubilatoria?

Una reforma es necesaria. Es un buen punto del gobierno haber puesto el tema arriba de la mesa. Dicho esto, no cualquier reforma es buena y la del gobierno termina siendo de un diseño bastante malo, con una discusión que terminó siendo poca seria respecto a lo que fue en un inicio. Hay que atender tres pilares: la sostenibilidad, pero también la cobertura y la suficiencia, que haya cobertura con pensiones dignas. Ese equilibrio requiere de un diálogo social más profundo y rico.

¿Llegó para quedarse eso de aportar más años?

No quisiera hablar de un punto solo porque no sería serio de mi parte. Hay que generar un adecuado equilibrio.

Astori dijo a El País que un eventual ministro de Economía tendría que ser seregnista. ¿Está de acuerdo?

Más que ponerlo en términos de quién o no tenga que encabezar un ministerio, sí creo que una línea de prudencia y buen manejo es absolutamente necesaria. De todas maneras, quisiera reivindicar que la política económica en los 15 años fue la del FA. Había distintas visiones, sí, pero fue del FA. Los principios rectores que Danilo llevó adelante durante los 15 años de gobierno tienen que mantenerse. Las respuestas de cara al futuro no pueden ser la misma porque el mundo cambia, pero esos valores no solo los comparto sino que formé parte de ellos.

¿Cómo ve al bloque seregnista o socialdemócrata en el Frente?

Por un lado me parece muy saludable la creación de Convocatoria, porque permite nuclear sectores. Pero también quiero que haya seregnismo en todos lados. Y yo me atrevería a decir que hoy por hoy el FA tiene seregnismo en todos lados. Es de todos y, por lo tanto, de nadie en particular.

¿Por qué no se sumó a la Convocatoria Seregnista-Progresistas?

Fue decisión personal que tomé en su momento. Lo fundamental es que estamos todos en el mismo barco cinchando por lo que más necesita la gente: un triunfo del FA.

¿Le corresponde a Bergara tomar la posta de esa corriente?

Eso lo define la gente, no me corresponde a mí opinar.

Pablo Ferreri, exsubsecretario de Economía y coordinador de Inversiones de la Intendencia de Montevideo

En la discusión sobre candidaturas del FA, ¿con quién va a estar?

Luego de décadas de un liderazgo excluyente de Tabaré, Pepe y Danilo, el FA ha procesado una renovación de cuadros muy importante. Eso permite que vayamos a las internas con una sana competencia entre varios compañeros con excelentes cualidades. Todos han tenido gestiones a su cargo. Dentro de ese panorama, Uruguay afrontará enormes desafíos para avanzar en la senda del desarrollo luego del importante retroceso que hemos vivido estos años. Poner al país en esa senda requerirá mucho coraje para avanzar, pero de mucha experiencia para hacerlo de manera adecuada con pasos que den certeza. Pero se requieren de dos condiciones más: capacidad de gestión y liderazgo. Y si miramos la trayectoria de Carolina Cosse, no se me ocurre nadie que pueda presentar una hoja mejor. Exitosa en el sector privado, presidenta de una empresa pública con singular éxito en la transformación digital, ministra de Industria, senadora y ahora intendenta. En todos los lugares ha demostrado capacidad de gestión enorme. Esto es fundamental dada la magnitud del desafío que tenemos por delante. Por sus cualidades políticas, de liderazgo y gestión, es la persona ideal para hacer una adecuada síntesis de todas esas visiones. Si decide ser precandidata en las internas, con gusto la acompañaré.

¿Qué rol piensa jugar ahí?

Se verá con el tiempo, solo voy a acompañar.

Cosse alinea a los sectores más a la izquierda o más radicales en el FA: comunistas, socialistas, Casa Grande, PVP. ¿Cómo entra ahí una sensibilidad socialdemócrata?

No lo pondría en términos de más o menos radicales. Es claro que en el FA hay muchas sensibilidades y eso requiere mucha capacidad política, experiencia y liderazgo para hacer una adecuada síntesis. Carolina es la persona adecuada.

Hoy en el FA se analiza a Orsi y Bergara como quienes más potencial tienen para captar el voto prestado, necesario para ganar una elección. ¿Cómo la ve a Cosse para ir más allá del FA?

Yo la veo muy bien. Yo no soy analista, me gusta hacer política, y esas cosas después se resuelven en la cancha. Pero con los cuatro nombres que hoy están, el FA tiene una excelente oferta. Simplemente que dentro de esa paleta de colores, Carolina reúne todas las condiciones para llevar adelante un proyecto de desarrollo como el que queremos.