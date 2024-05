"And now, the end is near...": la canción que eligió Acosta y Lara en una entrevista minutos antes de saberse que bajaba su candidatura

El programa Se arregla el mundo (FM HIT), como suele hacer, le pidió que eligiera una canción para emitir tras la entrevista. Acosta y Lara dijo My Way de Frank Sinatra.

"No es un hit del momento. Es un clásico. Me identifica con mi manera de ser. Además quien hizo conocida esa canción nació en la misma feche que mi cumpleaños, el 12 de diciembre: Frank Sinatra", dijo el exdirector de Telecomunicaciones.

"He hecho todas las cosas en mi vida a mi manera, con mis aciertos, mis errores. El que no siente las cosas que hace... no vale la pena. En la vida hay que sentir y hacer. Hablar y no hacer no va con mi manera de ser. Escuchen la letra. Creo que me identifica de pe a pa", concluyó Acosta y Lara.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SeArreglaMundo/status/1791518289522204882&partner=&hide_thread=false “Hablar y no hacer no va con mi manera de ser”, dijo @AcostayLaraG minutos antes de bajarse de la precandidatura. pic.twitter.com/kZUDArI2qH — Se arregla el mundo (@SeArreglaMundo) May 17, 2024

La historia de My Way

La letra de la canción My Way no es de Frank Sinatra sino de Paul Anka, que usó la música de una canción francesa, "Comme d’habitude". La versión de Paul Anka muestra a un hombre repasando con nostalgia los altos y bajos de su vida.

Embed - Claude Francois - Comme d'habitude (Official Lyric Video)

La versión de Paul Anka, que hizo famosa Sinatra, abre con la frase: "And now, the end is near (Y ahora, el final está cerca), que se adapta bien al momento en que dio la entrevista Acosta y Lara, a minutos de bajar su candidatura.

Embed - Frank Sinatra - My Way (Live At Madison Square Garden, New York City / 1974 / 2019 Edit)

La letra de My Way

And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friend, I'll say it clear

I'll state my case, of which I'm certain

I've lived a life that's full

I traveled each and every highway

And more, much more than this

I did it my way

Regrets, I've had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

I planned each charted course

Each careful step along the byway

And more, much more than this

I did it my way





Yes, there were times, I'm sure you knew

When I bit off more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all, and I stood tall

And did it my way





I've loved, I've laughed and cried

I've had my fill, my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say, not in a shy way

Oh, no, oh, no, not me

I did it my way





For what is a man, what has he got?

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows I took the blows

And did it my way

Yes, it was my way