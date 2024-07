Andrés Ojeda anunció a Robert Silva como candidato a vice de los colorados: "La mejor fórmula"

" Venimos diciendo desde el primer día que la renovación está acompañada de la unidad ", señaló Ojeda en una conferencia de prensa acompañado de los demás precandidatos. " No tuve ni tengo ninguna duda de que acabamos de sellar hoy la mejor fórmula que este partido pueda dar ", agregó.

"Esto no lo hicimos ayer solamente por un tema fino de tener los datos finales. No porque no tuviéramos una duda, el criterio fue el del máximo consenso y unidad. Todos estuvimos de acuerdo en que quién fuera segundo era el vice", sostuvo sobre la elección de Silva.