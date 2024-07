Andrés Ojeda tildó de "rídiculo" el anuncio de demanda de trabajadores de Friopan por la ocupación de 2019

" Este anuncio ridículo vamos a ver si llega a la esfera judicial o fiscal , porque esto pasa siempre: anuncian y después no bajan", dijo este viernes a Primera Mañana (Espectador 810).

Los trabajadores de Friopan demandarán a la empresa por daños y perjuicios y a Ojeda por difamación e injurias luego de que llegaran a un acuerdo con la Justicia y no fueran llevados a juicio por el delito de daño agravado tras la ocupación que se dio en 2019 en la que la empresa reportó pérdidas materiales.

Ojeda señaló que le "parece increíble" la decisión del sindicato y sostuvo que están mal asesorados. "Ellos no fueron presos, no terminaron en cana, porque este episodio fue antes de la Ley de Urgente Consideración ¿De acuerdo?". Ojeda se refiere a que los trabajadores lograron el acuerdo a través de la suspensión condicional del proceso, un instrumento judicial que fue derogado en 2020 con la LUC .

"Eso significa que la Fiscalía te ofrece el cumplimiento de una condición, que es una suerte de resarcimiento en muchos casos o hacer determinada cosa. Por ejemplo, si vos tenés un problema de adicción, si hacés algún tratamiento de rehabilitación, no te condenamos por el hurto de determinada cosa para consumir droga. En este caso, yo no me acuerdo cuál fue la condición que se les puso —porque hace algunos años de esto, tendría que revisarlo—, pero acá hubo el cumplimiento de una condición. Ellos aceptaron el cumplimiento de una condición, la cumplieron y ahí se extingue la acción penal. Como se extingue por el cumplimiento de una condena... o sea, ellos perdieron esto", apuntó.

Además de a Ojeda, sindicato del pan demandará a Friopan

El presidente del sindicato de la Mesa Coordinadora del Pan, Luis Echevarría, informó a El Observador, que los nueve trabajadores demandarán a la empresa por daños y perjuicios con el objetivo de que pague los honorarios de los abogados de los trabajadores, una cifra que asciende a U$S 5 mil.

Los ocupantes, luego indagados por ocasionar daños a la operativa y materia prima de la compañía, habían encabezado una protesta sindical desde la madrugada del viernes 24 de mayo de 2019 hasta el martes 28 de mayo a las 17. La empresa denunció que le habían causado pérdidas por unos $ 940 mil.

A los trabajadores se los acusaba de provocar a propósito pérdidas de cientos de kilos de masas que se encontraban en proceso de producción en máquinas. Esas pérdidas se detectaron por imágenes que se hicieron virales en aquel entonces.

Sin embargo, según señaló Echevarría, se determinó que la masa no estaba en proceso de producción y que no era comestible, por lo que no se causó daños a la empresa.

En la manifestación de 2019 el sindicato de trabajadores, descontento con la adquisición de nueva maquinaria en la compañía, ocupó la planta con el argumento de que se perderían puestos de trabajo en una reestructura. La protesta fue revocada cuatro días después, cuando se reportaron diversos daños, como masa en el piso y materia prima cargada en las máquinas de elaboración y en los carros.