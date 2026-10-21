ANEP intervino durante todo el año por las inasistencias de la adolescente de Paysandú encontrada en Argentina

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani, afirmó que durante este año se realizaron distintas intervenciones por las dificultades de asistencia a clases de Camila Ayelén Rodríguez, la adolescente de 15 años que fue encontrada en Argentina tras desaparecer en Paysandú. La desaparición de la menor el viernes pasado había activado la Alerta Amber en Uruguay y la Alerta Sofía en Argentina , dos mecanismos de difusión rápida de información sobre menores desaparecidos.

"Se hicieron intervenciones durante todo el año, porque había una situación de asistencia intermitente", señaló Caggiani, según consignó Telemundo (Canal 12), al referirse al seguimiento que se realizó desde el ámbito educativo.

Según explicó, las actuaciones de ANEP incluyeron visitas al hogar y contactos con el entorno familiar: "Hubo enfermedades de un familiar, visita al hogar, hubo acuerdo con la familia y con la propia chiquilina", explicó.

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Caggiani sostuvo que la adolescente tenía dificultades para mantener una concurrencia regular a clases y que este año había "una intervención por mes ". Además, agregó que la última intervención había sido a finales de agosto y principios de septiembre.

A futuro, el presidente de ANEP contó que se trabajará "como se trabaja con cualquier chiquilín que había dejado de asistir y comienza a asistir"; también señaló que eventualmente podrá intervenir el Departamento Integral del Estudiante para abordar otras situaciones que requieran atención.

La menor había sido encontrada el domingo pasado en la ciudad argentina de Campana junto a un hombre de 37 años, que se encuentra detenido. El caso es investigado provisoriamente por la Justicia argentina como un posible delito de trata de personas.

Mientras tanto, la adolescente permanece en Argentina bajo el acompañamiento de equipos especializados. Su regreso a Uruguay depende de los procedimientos correspondientes y de las evaluaciones necesarias para garantizar su bienestar, según explicó la fiscal