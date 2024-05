Aunque no da "garantías" a defensa de Yamandú Orsi, Fiscalía asignó a Fleitas la denuncia por simulación de delito

Jorge Díaz dijo que la fiscal Sandra Fleitas no le da "garantías"

Jorge Díaz, exfiscal de Corte y abogado de Orsi, había arremetido contra la fiscal de Ciudad de la Costa, Sandra Fleitas, por no archivar la causa contra el precandidato frenteamplista luego de que la denunciante dijera que todo era falso.

"Ese delito de lesiones que no existió, es falso, desde el momento en que la propia denunciante dice que es falso y es todo armado corresponde archivarse. Punto. Se terminó la investigación, no hay otra", dijo este martes en diálogo con Informativo Sarandí (Sarandí 690).

Jorge-Díaz-DB_13.webp El abogado de Yamandú Orsi, Jorge Díaz. Diego Battiste

Díaz señaló que ahora se debe iniciar otra investigación a raíz de los delitos que ellos denunciaron por calumnia y simulación de delito. "Esa denuncia no se comete en Ciudad de la Costa, se comete en Montevideo. Pedimos en la denuncia que no intervenga la Fiscalía de la Ciudad de la Costa sino la de Montevideo, con la firma de Yamandú (Orsi) y la mía diciendo 'esta fiscal no nos da garantías porque no nos da acceso a la carpeta'".

A su vez, el abogado dijo que Paula Díaz y Fleitas coincidieron en el Juzgado de Crimen Organizado a fines de marzo y que en la entrevista con Santo y Seña, la denunciante afirmó que le había dicho a la fiscal que la denuncia era falsa. "¿Sabés hace X tiempo que la denuncia era falsa y no la archivas? ¿No le permitís a la defensa acceder? ¿Que estás haciendo? Hasta el doy no sabemos, vamos a seguir exigiendo porque queremos saber la batería de medidas que tomó la fiscal desde el 13 de marzo hasta ahora", concluyó.