Fiscal resolverá si imputa a Romina Celeste y a Paula Díaz luego de interrogarlas y periciar sus teléfonos

En la tarde de este lunes la fiscal Fleitas realizó la audiencia de control de detención de Papasso que había sido detenida en la mañana y seguirá este martes con la indagatoria sobre la que tendrá que resolver. Para pronunciarse sobre Díaz tendrá más tiempo ya que fue detenida cerca de su casa en Jardines del Hipódromo en la nochecita. A las 24 horas de la detención podrá realizar la audiencia de control de detención y desde ese momento contará con 24 horas más para definir si la imputa.

Además la fiscal interrogó como testigo al periodista Ignacio Álvarez sobre los detalles en torno a la entrevista que le realizó a Díaz y a los diálogos de esta con Papasso. El conductor de Santo y Seña estuvo acompañado de su abogado, el penalista Andrés Ojeda, también precandidato del Partido Colorado.

También declaró Papasso ante la fiscal, quien dijo al salir dijo a los medios en rueda de prensa, que pidió alcanzar “un acuerdo reparatorio” con Orsi, luego de que el precandidato frenteamplista realizara una denuncia por difamación y simulación de delitos y pidiera el archivo de la denuncia en su contra. “Mi situación frente a la fiscalía es complicada. Quiero pedir la opción de hacer un acuerdo reparatorio por todo lo que causé. Acá la situación es que me quieren llevar presa bastante tiempo”, dijo Papasso, según la nota emitida en canal 4.

Papasso, que no estaba esposada, eludió a la custodia y se puso a hablar con los medios, mientras otro funcionario policial le avisaba a la fiscal que estaba hablando con la prensa. Luego, una de las funcionarias se acercó a pedirle que dejara de dar declaraciones.

El acuerdo reparatorio está previsto en el Código del Proceso Penal para delitos contra el honor como es este caso, entre otros, e implica la reparación material o simbólica. Una vez cumplido el acuerdo o transcurridos seis meses desde el vencimiento del plazo acordado entre las partes, el delito se declara extinguido.

“Si hablamos tanto de darle oportunidad a la gente que se equivoca (...) Yo políticamente no voy a tener nada que ver, por lo menos en los próximos cinco años. Seguramente (Orsi) sea el próximo presidente de todos los uruguayos, le pido perdón y poder hacer este reparatorio y no ir presa”, agregó. Papasso admitió que cometió “un error muy grave” y que quiere “demostrar” que va “a cambiar para ser una mejor persona”.

Horas antes al ser trasladada le dijo a Telemundo que “por supuesto que hay gente atrás” de la maniobra. “Esto no va a quedar así. Yo no voy a dar nombres, pero ellos van a tener que investigar”, sostuvo en referencia a Fiscalía. “Me ofrecieron ser diputada”, aseguró. Papasso, que dejó de ser defendida por el Consultorio Jurídico Penal de Asistencia a las Víctimas de Facultad de Derecho de la Udelar.

Jorge Díaz dijo que fiscal "no dio garantías" y sabía que denuncia era falsa

“Paula Díaz, a fines de abril, se presentó a Crimen Organizado y le manifestó a la fiscal que no era Orsi quien la había agredido”, dijo el exfiscal de Corte Jorge Díaz, defensor de Orsi, en una rueda de prensa que dieron en la sede del Frente Amplio.

Jorge-Díaz-DB_13.webp Diego Battiste

Además se quejó de que “pasó una semana y la fiscal no tomó ninguna decisión, no archivó la causa. Mantuvo la investigación abierta, cuando no tenía ningún sentido”. Por ese motivo, afirmó que Fleitas no dio “garantías” ya que “dispuso medidas reservadas de toda la investigación”.

“Hasta el día de hoy no sabemos qué tiene la carpeta de investigación de la Fiscalía. Nos parece una medida fuera de lugar”, afirmó el abogado en la conferencia que dio junto a los colegas Marina Morelli y Sergio Pérez.

"Queremos saber cuáles son esa batería de medidas reservadas que se dispusieron. ¿Se interceptaron teléfonos? ¿De quiénes? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se hizo videovigilancias?", preguntó Díaz al tiempo que habló de “un panorama de secretismo y opacidad”.

También dijo que Orsi fue citado a declarar como víctima en la indagatoria sobre Papasso y Díaz, pero que no concurrirá hasta que tengan acceso a la carpeta investigativa. "Mientras no tengamos acceso a la carpeta y no tengamos acceso a la investigación, el señor Orsi no va a declarar".