"Ayúdenme, me mataron a mi hija", el desgarrador testimonio de vecinos de Casabó tras el asesinato de una bebé

Una vecina de la pareja se despertó al escuchar "un fuerte golpe". "Cuando salgo estaba la mamá con la bebé y su hijo de cuatro años", contó que esteba gritando "ayúdenme, me mataron a mi hija".

La mujer narró que el hombre se había ido y llevado a la bebé, al tiempo que estaba tan nerviosa que no podía llamar a la Policía ni a los padres del agresor.

"En eso vino una vecina con la bebé en brazos" y se dirigieron hasta el Hospital del Cerro sin llamar a las autoridades policiales.

Más tarde, y pese a los esfuerzos médicos, un doctor constató la muerte de la víctima sobre las 08:20.

La bebé ya estaba desvanecida con herida cortante en la cabeza cuando ingresó al centro de salud, según indicaron fuentes de ASSE a El Observador.

La vecina contó que habló con el hermano de la víctima, un niño de cuatro años de edad, quien le contó que en la casa se vivían episodios de violencia en que el padre le pegaba tanto a él como a su hermana y a su madre.

"Él le había empezado a pegar a la bebé, la agarro y la dio contra el piso, la volvió agarrar y por lo que testificaron otros vecinos, la volvió a tirar y el salió corriendo", añadió la vecina en base a lo que le dijo el niño de cuatro años y otros residentes de la zona.

Otra vecina subrayó que el hombre era conflictivo, aunque aseguró que no con su familia. "Conmigo no, gracias a Dios en mi casa nunca tuvimos problemas, pero sí tuvo problemas con otros vecinos. Lo único que sé es que la niña ya no está y el nene (hermano) está mal", señaló.

De acuerdo al consignado medio, hasta este momento, pasadas las 13 horas, el agresor aún no pudo declarar ante la Policía debido al grave estado de intoxicación que presenta a raíz del consumo de sustancias estupefacientes.

En primera instancia el hombre fue capturado en el marco de un arresto ciudadano por varios vecinos de la zona, quienes lo redujeron en otra casa a la que las autoridades policiales ingresaron con la autorización del dueño. La detención se concretó poco antes de las 08:00.

El ahora detenido entró en desacato, pero los oficiales lograron capturarlo. Más tarde se encontró que tenía raspones en gran parte de su cuerpo y que podría estar bajo efectos de drogas.