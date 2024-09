Barrios privados: intendente de Canelones se diferencia de Orsi, tranca proyecto en el Solís Chico y busca restringir futuras iniciativas

20240926 Vista de El Cangrejal. Proyecto de barrio privado en Solis Chico, genera quejas en vecinos de La Floresta. (5).jpg Foto: Inés Guimaraens

“Me comprometí a que hasta que no se vuelva a reunir la comisión no se movía ni un centímetro el expediente. El diseño como está proyectado no sería viable ambientalmente y hay que modificarlo”, dijo el jefe comunal a El Observador. “El lunes 30 voy a levantar varias cosas que plantean las organizaciones sociales y vamos a ver si avanzamos”.