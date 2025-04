Bianchi argumentó que el Partido Nacional no votará venia a Layera por razones "éticas" y "políticas"

La senadora Graciela Bianchi aclaró en rueda de prensa que el Partido Nacional no votará la venia a Mario Layera ya que recibieron un "informe" desde la Fiscalía General de la Nación que reveló que el exdirector de la Policía Nacional tiene aún una causa abierta que se está investigando.

Tal como informó El Observador semanas atrás, el gobierno de Yamandú Orsi envió al Parlamento un pedido de venia para que Layera pudiera ser designado como director de Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIIE). Tras esto, y en las últimas horas, la senadora blanca explicó las razones del porque no votaran la venia.

"Recibimos el informe de Fiscalía la semana pasada sobre su situación procesal y hay dos causas archivadas, pero una está abierta, que es la de Morabito , nada menos, y la Fiscalía nos informó que no nos puede dar detalles porque al estar abierta es reservada y no tuvimos filtraciones de esta causa casualmente", comenzó explicando Bianchi.

"Para nosotros es inocente y la presunción de inocencia es fundamental, pero el problema es que no vamos a votar la venia por razones políticas y éticas . El cargo al que se propone a Layera es uno de los más sensibles del Estado en cuanto a las responsabilidades. Sería director de Inteligencia Estratégica del Estado, o sea que todo el Estado uruguayo está sometido a su autoridad que además depende del Poder Ejecutivo, en consecuencia tiene que generar confianza y por razones políticas y éticas no nos genera confianza ", argumentó la dirigente.

"El dijo que no estaba indagado, pero en el informe que pedimos a Fiscalía resulta que la causa está abierta y en la medida que la causa está abierta y la fiscal nos dice que no nos puede informar más porque son actuaciones reservadas y él fue a declarar con abogado, eso significa que no va como testigo, sino como indagado", dijo.

Según explicó la senadora, también se reunirán con el Partido Colorado para tratar el tema. En cuanto al resto de venias, Bianchi aclaró que esta no integró el "paquete" que venían negociando durante los últimos días. "Siempre se consideró aparte", sostuvo.

"Para nosotros es muy importante porque él era el director de la Policía Nacional cuando se produjeron, sobre 11 visitas cordiales, que no sabemos para qué ni por qué, de González Valencia a Morabito, que significaba trasladar a uno de los narcotraficantes más pesados que tuvo el Uruguay bajo su responsabilidad, moviendo todos los equipos de seguridad del Estado para que se entrevistara con Morabito en la Cárcel Central 11 veces", continuó.

"Si no se sabía por qué, es grave, y si se sabía por qué, es grave también, porque nunca se nos explicó, ni siquiera cuando éramos gobierno y pedimos en reiteración real que se nos informara y que avanzara la causa en fiscalía", cerró.