Bianchi dijo que la elección de Valeria Ripoll "no fue improvisada", pero criticó que la comunicación de Delgado "fue desprolija"

"Tendríamos que haber estado enterados los miembros del gobierno y legisladores, que no lo estaban, me consta, aunque sea cinco minutos antes", continuó la senadora, quien también cree que otros dirigentes del partido podrían haber avisado a quienes "estaban más lejos de los lugares de decisión".

Además, marcó que "la comunicación de Álvaro en el acto no fue buena" : "Estaba muy tensionado , fueron horas muy difíciles . Tomar decisiones sobre compañeros no es fácil. Es amigo, tiene una forma muy cercana de relacionarse", apuntó.

Para Bianchi, la elección de Ripoll "sorprendió a los que no estaban informados" y cree que "ahí estuvo la falla", pero marcó que de todas formas "es comprensible" su designación porque "los resultados de las internas condicionaron las opciones que se manejaban, que se manejaban varias hace bastante tiempo".

"No improvisamos, y en consecuencia se manejaban los datos de las encuestadoras, y sabíamos que a último momento había que optar, según se dieran las condiciones", sostuvo la legisladora blanca, quien entiende que la diferencia en las internas entre Delgado y Laura Raffo "fue bastante grande" (74,49% a 19,24%), lo que "dificultó que la gente pudiera procesar mejor la fórmula".

La política blanca, que hizo campaña para Delgado en la interna, expresó que la candidata a vice presenta "un perfil diferente", similar al que fueron a buscar cuando la acercaron a ella al Partido Nacional años atrás luego de irse del Frente Amplio, para "abrir las perspectivas del partido a un perfil diferente".

Bianchi remarcó que hará campaña para la fórmula de Delgado y Ripoll y enfatizó que su "objetivo" es que "el Frente Amplio no vuelva al gobierno".

"Si les cae bien o mal, no me importa. Yo no quiero que el Frente Amplio vuelva al gobierno. Yo no digo que esta formula lo asegura, yo digo que lo único que me desvela es eso", sentenció la senadora.