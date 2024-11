Blanca Rodríguez: el debate entre Orsi y Delgado "ha generado mucha expectativa y no me parece que vaya a mover la aguja"

Foto: Inés Guimaraens

La senadora electa Blanca Rodríguez dijo a El Observador que el debate entre los candidatos Yamandú Orsi y Álvaro Delgado "ha generado mucha expectativa" y que no le "parece que vaya a mover la aguja".

"Yo no creo que los debates muevan la aguja en general. Hay algunos datos históricos a propósito de algunos debates icónicos: aquel que dicen que (el expresidente estadounidense, Richard) Nixon estaba transpirado, amarillento, y que (John) Kennedy estaba joven y fresco, y que eso fue clave. Eso me parece que es más mitología que otra cosa", sostuvo este miércoles.

"De verdad creo que hay mucha expectativa por este debate porque se ha sembrado esa idea de que Yamandú no quiere debatir. No, Yamandú no quería ir a debatir con cuatro", afirmó la senadora electa por la 609 en referencia a que "no funciona de manera equitativa" un panel que debe ser compartido con el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto a nombre de la coalición.

"No es que Yamandú no quisiera debatir. De hecho, ahora está aceptando este debate, que está marcado en la ley, y ha ido a otras instancias que es mano a mano con el candidato de la oposición. El debate ha generado mucha expectativa y a mí no me parece que vaya a mover la aguja", declaró para esta nota.

La exconductora de Subrayado continuó: "Yo creo que lo que mueve la aguja es el diálogo con la gente. Tampoco sé cuántos van a mirar el debate, la gente realmente ya no se informa por los carriles tradicionales que creemos". "Esta vez no va a cambiar nada" Consultada respecto a su pasado como periodista y a la percepción de que los debates entre candidatos suelen ser aburridos, la senadora electa ratificó: "Absolutamente". Rodríguez dijo creer que el formato "va a ser igual" a los antecedentes de la anterior campaña electoral. "Los periodistas en los debates nos transformamos como en cronometristas, ¿no? Controlamos el cronómetro y no mucho más. Bueno, esa es la estructura de los debates y me parece que para esta vez no va a cambiar nada", concluyó, aunque aclaró que estuvo "totalmente por fuera" de los intercambios previos. El debate entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado será este domingo a partir de las 21 horas y estará moderado por los periodistas Pilar Teijeiro y Raúl Ponce de León. El evento se estructurará en cinco bloques –con tres exposiciones alternadas de tres, dos y un minuto respectivamente– y una última parte para un mensaje final.