BPS fija plazo clave para mantener Asignaciones Familiares: quiénes deben presentar certificado y hasta cuándo hay tiempo

El Banco de Previsión Social ( BPS ) recordó que los responsables de niños, niñas y adolescentes que cobran Asignaciones Familiares tienen plazo hasta el próximo 25 de julio para presentar el certificado de inscripción educativa en aquellos casos en que sea requerido.

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La medida forma parte de la estrategia de revinculación educativa impulsada por distintos organismos del Estado para promover el regreso y la permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

Para facilitar el trámite, el organismo habilitó un servicio en línea que permite consultar si corresponde presentar la documentación y, en algunos casos, realizar el trámite directamente por internet.

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Las personas responsables de beneficiarios de Asignaciones Familiares pueden verificar si deben acreditar la inscripción educativa a través del servicio digital "Consultar e ingresar certificado de estudio para Asignaciones Familiares" .

En caso de que corresponda presentar el documento y el niño o adolescente asista a un centro de enseñanza pública, el certificado puede ingresarse mediante esa misma plataforma.

También es posible realizar el trámite de forma presencial en cualquiera de las oficinas del BPS en todo el país, sin necesidad de agenda previa. En esos casos, el certificado deberá contar con la firma y el sello de la dirección del centro educativo.

Qué pasa con los estudiantes de centros privados

Cuando el estudiante concurre a una institución privada, el procedimiento es diferente.

En esos casos, los responsables deben solicitar al centro educativo que remita directamente al BPS el certificado de inscripción a través del servicio destinado a instituciones privadas.

Qué ocurre si no se presenta la documentación

El BPS advirtió que quienes deban presentar el certificado y no lo hagan antes del 25 de julio podrían sufrir la suspensión del beneficio.

Según informó el organismo, a partir de setiembre de 2026 quedaría suspendido el pago de la Asignación Familiar hasta que la situación sea regularizada y se presente la documentación correspondiente.

Una estrategia para combatir la desvinculación educativa

La iniciativa forma parte de la estrategia interinstitucional de revinculación educativa que comenzó en 2025 y que busca garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Del programa participan organismos como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el BPS, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

Además, cuenta con la colaboración del Ministerio del Interior y de la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI).

El objetivo es identificar situaciones de abandono educativo y promover acciones para que los estudiantes vuelvan a integrarse al sistema de enseñanza y puedan continuar sus trayectorias educativas.