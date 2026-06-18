"La atención puesta en otra cancha": edil del FA fue filmado mientras miraba el Mundial en una sesión de la Junta de Canelones

El edil de Canelones por el Partido Nacional , Alejandro Repetto , cruzó al político del Frente Amplio (FA), Juan Ripoll , tras encontrarlo mirando un partido de fútbol durante una sesión de la Junta Departamental de Canelones .

A través de sus redes sociales, Repetto difundió imágenes y videos en los que se observa la pantalla del celular de Ripoll mientras seguía un partido de la Copa del Mundo .

"Mientras la Junta Departamental debatía uno de los temas más importantes del día, el edil Juan Ripoll tenía la atención puesta en otra cancha ", escribió el dirigente nacionalista.

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"Las imágenes muestran que, en pleno tratamiento de un asunto de relevancia para el departamento, el edil decidió seguir un partido de fútbol desde su teléfono celular . Una actitud que genera preocupación y que transmite una señal equivocada a los vecinos que esperan seriedad, compromiso y respeto por el trabajo legislativo", agregó.

En su publicación, Repetto afirmó que la función de los curules departamentales requiere dedicación y atención a los temas que se debaten en el organismo legislativo departamental.

"Los canarios nos eligieron para estudiar expedientes, escuchar reclamos y defender los intereses de la gente, no para distraernos mientras se discuten asuntos que afectan la vida de miles de ciudadanos", expresó.

El dirigente también planteó cuestionamientos sobre el mensaje que este tipo de conductas pueden transmitir a la ciudadanía.

Finalmente, el nacionalista cerró su crítica remarcando la responsabilidad que implica el cargo. "La función de edil es una responsabilidad. Y esa responsabilidad exige estar presente, atento y comprometido con cada debate que se desarrolla en la Junta Departamental", cerró.